Mieszkania bez windy udręką dla starszych osób. "Kiedyś prestiż, dziś bariera"

W PRL-u każdy chciał tam mieszkać. Dziś większość żałuje

Mieszkanie w czteropiętrowym bloku w czasach PRL-u uchodziło za symbol statusu i każdy chciał takowe kupić bądź wynająć. Dziś, jak zauważa Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocniczka wojewody pomorskiego ds. polityki społecznej i senioralnej, ta sytuacja staje się problemem dla starzejących się mieszkańców. Okazuje się bowiem, że osoby, które obecnie mieszkają na wyższych piętrach w blokach bez wind, są często schorowane i samotne pośród swoich czterech ścian.

W latach '70 czy '80 pewnym prestiżem było mieszkanie w czteropiętrowym bloku, a nie w wieżowcu. Dziś niestety to się mści. Bo mieszkańcy, często samotni i schorowani, pozostają zamknięci w swoich mieszkaniach - mówiła Anita Richert-Kaźmierska w rozmowie z portalem tokfm.pl.

Bloki bez wind zmorą seniorów. Żyją jak więźniowie

W Polsce wciąż wiele bloków nie posiada wind. Dla młodych i sprawnych osób pokonanie kilku pięter schodami nie stanowi problemu jednak dla seniorów często borykających się z problemami zdrowotnymi jest to ogromna bariera. Spora część z nich nie opuszcza swoich mieszkań przez wiele dni, a nawet tygodni.

Co ważne, brak windy to nie tylko utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, to także poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego seniorów. Izolacja, samotność i poczucie bezradności to niektóre z problemów, z którymi się borykają. Wielu z nich traci kontakt z rodziną i znajomymi, co pogłębia ich problemy. Władze lokalne podejmują działania wspierające, tworząc kluby seniora czy domy opieki, jednak problem wysokich bloków bez wind jest często pomijany. Co ciekawe, nawet w województwie pomorskim, które słynie od dawna z działań na rzecz osób starszych, brakuje konkretnych kroków w tej kwestii.

Pomorze: wzór do naśladowania, ale i problemy

Pomorze od lat jest postrzegane jako region, który aktywnie wspiera seniorów. Działania te obejmują nie tylko tradycyjne formy, jak kluby seniora, ale również innowacyjne rozwiązania, takie jak mieszkania wspierające czy wolontariat młodzieżowy - młodzi ludzie odwiedzają seniorów w domach, pomagają w zakupach i, co najważniejsze, dotrzymują im towarzystwa. Niestety, nawet na Pomorzu nie brakuje samorządów, które zamiast inwestować w długofalowe działania na rzecz seniorów, wolą skupić się na "twardych" inwestycjach, takich jak budowa dróg czy kanalizacji.

[...] zamiast wsparcia społecznego i działań np. na rzecz osób starszych - wybierają budowę kolejnego odcinka drogi, położenie kolejnego kilometra asfaltu czy metra kanalizacji. Albo - kolejnego Domu Pomocy Społecznej czy podobnego obiektu. - Wybierają tzw. działania twarde - które widać i którymi można się pochwalić. A ja im mówię, że postawienie na usługi społeczne, na politykę społeczną, po prostu się opłaca. Za pobyt seniora w Domu Pomocy Społecznej trzeba dziś zapłacić od 5 do nawet 12 tysięcy złotych. Usługi asystenckie, wspierające, inne działania są tańsze, a jednocześnie bardziej skuteczne - mówiła Anita Richert-Kaźmierska w rozmowie z portalem tokfm.pl.

Anita Richert-Kaźmierska apeluje o wspólne działanie, bowiem zmiany są potrzebne zarówno na poziomie samorządów i rządu, jak i w samym społeczeństwie.

Nasze społeczeństwo się starzeje, żyjemy dłużej. Może warto więc już teraz, gdy mamy 45, 50 czy nawet 60 lat pomyśleć o tym, że mieszkamy w bloku bez windy i może warto coś z tym zrobić, a nie czekać aż będziemy mieli lat 80 czy 90. Powinniśmy już teraz myśleć przyszłościowo - twierdzi ekspertka z Pomorza, tokfm.pl.

