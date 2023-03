Co wiemy o policjantach?

Miał być jej aniołem stróżem, a zgotował piekło?! Niemowlę walczy o życie. "Czy to się dzieje naprawdę?". Dramat w Tczewie

To się nie mieści w głowie

Cała sprawa miała swój początek w piątek (17 marca 2023 r.) w momencie, w którym policjanci z komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża odebrali zgłoszenie, że w jednym z supermarketów na Przymorzu doszło do kradzieży rozbójniczej. Jej przebiegu nie wymyśliliby nawet najstarsi górale. Szczegóły, które zdradzają przedstawiciele biura prasowego KMP w Gdańsku wywołują śmiech, ale przypadek został potraktowany jak najbardziej poważnie.

- Kobieta ukradła dwie butelki whisky warte prawie 180 zł, a następnie wyszła ze sklepu. Za złodziejką ruszył ochroniarz. Podczas ucieczki sprawczyni chcąc utrzymać się w posiadaniu ukradzionego alkoholu, zaczęła szarpać się z pokrzywdzonym i go odpychać. Ostatecznie napastniczka uciekła, porzucając torebkę, w której był jej dowód osobisty i kradziony alkohol - czytamy w komunikacie gdańskiej komendy.

Gdańsk. Złodziejka zostawiła dokumenty w supermarkecie

Policjanci natychmiast otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce przestępstwa, zabezpieczyli przedmioty należące do kobiety oraz przeanalizowali zapis z kamer monitoringu. Dzięki takiemu materiałowi, nie mieli większych problemów z rozwiązaniem sprawy.

- Następnego dnia w jednym z mieszkań w Nowym Porcie funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego gdańszczankę, podejrzewaną o to przestępstwo. Zatrzymana trafiła do aresztu. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat więzienia - podsumowuje oficer prasowa KMP w Gdańsku.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem kradzieży? TAK NIE MIAŁEM/AM OKAZJI