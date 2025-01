To nie są żarty!

Gdynia: Napad na salon gier

Młodzi mężczyźni zaatakowali 7 stycznia, w godzinach wieczornych. Jak już wspominaliśmy wyżej, zakładając kobiecie dźwignię na szyi, grożąc śmiercią żądali wydania pieniędzy. Łupem sprawców padła gotówka w kwocie około 10 tysięcy złotych. Po zabraniu pieniędzy mężczyźni uciekli. Sprawę badali kryminalni z Gdyni. Do zatrzymania sprawców doszło następnego dnia. Sprawcy rozboju robili wszystko, aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa.

Funkcjonariusze ustalili w jakim hotelu przebywają osoby podejrzane o popełnienie rozboju i dokonali zatrzymania. W trakcie zatrzymania obaj mężczyźni próbowali uciekać - informuje nas komisarz Grunert.

Ukraińcom grozi długie więzienie

Oficer prasowa gdyńskiej policji dodała, że w trakcie przeszukania pokoju, policjanci zabezpieczyli gotówkę, pochodzącą z przestępstwa. Mężczyźni przyznali się do popełnienia przestępstwa, zostali osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. - Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jeszcze dziś zostaną doprowadzeni do prokuratury. Policja wnioskuje o tymczasowe aresztowanie - podsumowuje policjantka z Gdyni. Na stronie komendy miejskiej funkcjonariusze pokazali odzyskane banknoty.

