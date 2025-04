Janek to prawdziwy bohater! 11-latek pomógł policji. Wystarczyła kredka i kartki!

Jak wyglądała moda w PRL-u?

W trudnych czasach PRL-u moda nie była priorytetem dla większości społeczeństwa, jednak mimo wszechobecnego niedoboru i ograniczeń dla niektórych ubiór stanowił sposób na wyrażenie siebie, manifestację indywidualności i choćby namiastkę kontaktu z zachodnim światem. Jak wyglądała więc moda w PRL-u, gdy o stylu decydował nie tylko gust, ale przede wszystkim dostępność i umiejętność kombinowania?

Moda w czasach PRL-u. Zobacz, jak kiedyś ubierali się Polacy

Jak ubierali się Polacy w czasach, gdy o modzie decydował niedobór, kreatywność i tęsknota za zachodnim stylem? Dżinsy, a zwłaszcza te kupione w Pewexie za dolary, były symbolem luksusu i zachodniego stylu życia. Posiadanie pary takich spodni świadczyło o statusie społecznym i możliwościach finansowych, a ich zdobycie często wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejce lub - jak to bywało w PRL - znajomościami. Noszono je z dumą, a ewentualne dziury i przetarcia były naprawiane, by jak najdłużej cieszyć się ulubioną parą.

Co nosili Polacy w PRL-u? Tak wyglądały wówczas stylówki

Ortalionowy dres, czyli król ulic i stadionów

Nieodłącznym elementem krajobrazu PRL-u i mody był oczywiście ortalionowy dres, wykonany z charakterystycznego szeleszczącego materiału. Tak wygodny outfit nosili wszyscy od sportowców po robotników. Był praktyczny, wygodny i stosunkowo tani oraz - co niespotykane - dostępny w różnych kolorach.

Co nosili Polacy w PRL-u?

Oprócz dżinsów i ortalionowych dresów, w szafach Polaków królowały:

"Relaksy" - skórzane buty, często importowane z Czechosłowacji, uważane za eleganckie i trwałe.

- skórzane buty, często importowane z Czechosłowacji, uważane za eleganckie i trwałe. "Polo" - koszulki z kołnierzykiem, często w paski, nawiązujące do zachodniej mody.

- koszulki z kołnierzykiem, często w paski, nawiązujące do zachodniej mody. " Katany" - kurtki dżinsowe, które można było zdobyć w Pewexie lub uszyć na zamówienie.

- kurtki dżinsowe, które można było zdobyć w Pewexie lub uszyć na zamówienie. "Gumofilce" - praktyczne buty na zimę, idealne na błoto i śnieg.

Jak widać więc, moda w PRL-u to nie tylko kwestia ubrań, ale przede wszystkim opowieść o czasach, w których dostęp do dóbr był ograniczony, a kreatywność i umiejętność kombinowania były na wagę złota. Kultowe dżinsy z Pewexu i ortalionowy dres to symbole tamtej epoki, które bez wątpienia na zawsze zapisały się w pamięci Polaków.