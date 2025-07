Mroczne sekrety Trójmiasta. Michał Pietrzykowaski ps. Miami zdradza kulisy przestępczego półświatka lat 90.

Z czym kojarzą się lata 90. XX wieku? Dla młodych ludzi to prehistoria, dla obecnych 40-latków to czas beztroskiej młodości. To także dekada, w której zmieniała się cała Polska po upadku PRL-u. Raczkujący kapitalizm, początki demokracji, długo oczekiwana wolność i powiew zachodu. Lata 90. mają również swoje mroczne oblicze. To właśnie wtedy działały najsłynniejsze polskie gangi. I właśnie o tej ciemnej stronie opowiada reportaż "Mroczne sekrety" Michała Pietrzykowskiego.