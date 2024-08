Warto tam być!

Na Helu pokażą, jak wyglądała największa inwazja w historii. Tego nie znajdziesz nigdzie indziej w Europie

D-Day Hel to wyjątkowe wydarzenie, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej w Polsce ani w Europie! To jedyna taka okazja, aby przenieść się w czasie i na własne oczy zobaczyć, jak wyglądała największa inwazja w historii, która zadecydowała o losach świata. D-Day Hel nawiązuje do wydarzeń z czerwca 1944 roku, kiedy to alianci przeprowadzili operację Overlord - największą operację desantową w dziejach, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 roku od lądowania na plażach Normandii i trwała do końca sierpnia.