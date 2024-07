Na lotnisku rozbił się wojskowy samolot. "Trwa akcja ratunkowa"

To znana pisarka

Samolot M-346 Bielik rozbił się na lotnisku w Kosakowie

Wypadek miał miejsce w piątek, 12 lipca, około godz. 13:00, na lotnisku Kosakowo, gdy odbywały się treningi przed sobotnimi obchodami 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

"Na lotnisku w Gdyni podczas lotu treningowego M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Trwa akcja ratunkowa" - poinformowało w krótkim komunikacie na platformie X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Samolot wykonywał różnego rodzaju akrobacje. W pewnym momencie maszyna zaczęła spadać. Samolot rozbił się o płytę lotniska i stanął w płomieniach. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy. W chwili obecnej trwa dogaszanie maszyny.

Na pokładzie była jedna osoba

Na pokładzie maszyny była jedna osoba. To pilot z 41. bazy Lotnictwa Szkolnego. Według nieoficjalnych informacji, pilot samolotu miał się katapultować. Te doniesienia nie zostały jednak potwierdzone.

- Nie wiemy, nie mamy jeszcze potwierdzenia - poinformował rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych zapytany na antenie TVN24 o losy pilota.

M-346 Master w polskim wojsku nosi nazwę Bielik i jest dwuosobowym i dwusilnikowym samolotem, który jest przeznaczony do zaawansowanych ćwiczeń lotniczych. Maszyna może osiągać prędkość do 1059 km/h. Samolot należał do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co mogło być przyczyną wypadku. Jedną z hipotez są warunki pogodowe.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni specjalnie powołana w tym celu komisja.

❗Dziś na lotnisku w Gdyni podczas lotu treningowego M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Trwa akcja ratunkowa❗ pic.twitter.com/ZfaiexuXei— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 12, 2024

