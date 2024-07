Katastrofa samolotu w Gdyni. Pilot zginął na miejscu. Dowództwo Generalne przekazało tragiczne wieści

Poród na tylnym siedzeniu auta! To nie był koniec emocji. Machanie ręką zwróciło uwagę policjantów

Samolot M-346 Bielik rozbił się na lotnisku w Kosakowie. Pilot nie żyje

Gen. Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych poinformował podczas specjalnej konferencji prasowej, że pilot samolotu Bielik, który rozbił się w piątek (12 lipca) w Gdyni, zginął na miejscu. Poszkodowany pilot to mrj. pil. Robert Jeł. Pilot nie podjął próby katapultowania się.

Jak poinformował gen. Ireneusz Nowak, samolot pochodził z Dęblina, pilot w stopniu majora zginął na miejscu i nie podjął próby katapultowania się. Jak powiedział gen. Nowak, to ciężki dzień dla lotników. - Robert był świetnym pilotem, opanowany, spokojny, latał precyzyjnie, wymagał dużo od innych i od siebie - mówił gen. Nowak podczas specjalnej konferencji prasowej. Pilot, który zginął w piątkowej katastrofie, osierocił córkę i żonę. Rodzina zmarłego jest pod opieką psychologa.

Gen. Ireneusz Nowak poinformował, że nieznane są jeszcze przyczyny zdarzenia. Jak dodał, na wyjaśnienie przyczyn katastrofy potrzeba czasu.

Dowództwo Generalne poinformowało, że podczas wykonywania lotu treningowego M-346 Bielik na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich-Dołach zginął tragicznie mjr pil. Robert „Killer" Jeł. - Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia - napisało DG w mediach społecznościowych. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia pilota, który zginął w katastrofie samolotu.

Odszedł na „Wieczną Wartę"... Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj podczas wykonywania lotu treningowego M-346 Bielik na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich-Dołach zginął tragicznie mjr pil. Robert „Killer" Jeł. Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy… pic.twitter.com/F698yYfIFc— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) July 12, 2024

Wypadek miał miejsce w piątek (12 lipca) około godz. 13, na lotnisku Kosakowo, gdy odbywały się treningi przed sobotnimi obchodami 30-lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Samolot wykonywał różnego rodzaju akrobacje. W pewnym momencie maszyna zaczęła spadać. Samolot rozbił się o płytę lotniska i stanął w płomieniach. Służby zakończyły dogaszanie maszyny.

M-346 Master w polskim wojsku nosi nazwę Bielik i jest dwuosobowym i dwusilnikowym samolotem, który jest przeznaczony do zaawansowanych ćwiczeń lotniczych. Maszyna może osiągać prędkość do 1059 km/h. Samolot należał do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.