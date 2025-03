Załamanie pogody kwestią godzin. Deszcze to dopiero początek. Padły konkretne daty

Początek płatnego sezonu na sopockim molo. Co warto wiedzieć?

Od 11 kwietnia do 30 września każdy, kto zechce pospacerować po najdłuższym drewnianym molo w Europie, będzie musiał za to zapłacić. Ceny biletów pozostają bez zmian w stosunku do 2024 r.:

bilet normalny - 10 zł,

bilet ulgowy (dla dzieci od 3. do 16. r.) - 5 zł.

Sopocki magistrat jak co roku przygotował także alternatywną ofertę. Dla przyjezdnych, ale też dla licznych sopockich rodzin możliwe będzie kupienie tańszych biletów rodzinnych, grupowych lub na Kartę Turysty i Kartę Sopocką.

Wstęp na molo będzie bezpłatny dla:

dzieci w wieku do 3 lat,

osób z niepełnosprawnościami do 26. roku życia,

mieszkańców Sopotu z Kartą Sopocką.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami za wstęp zapłacą 5 zł, natomiast seniorzy powyżej 70. roku życia 8 zł - czytamy w komunikacie urzędu miasta. Bilety będą dostępne w kasach molo oraz online.

Sopockie molo po zimowej przerwie - co nowego czeka na mieszkańców i turystów?

Jak podkreślają władze miasta, opłaty za wstęp na molo są konieczne do utrzymania tego historycznego, unikalnego obiektu w dobrym stanie technicznym.

- Niektóre elementy, takie jak dolne pokłady są na zimę demontowane i zabezpieczane. Wiosną wracają na swoje miejsca - obecnie konstrukcje dolnych pomostów molo są przygotowywane do ułożenia pokładów. Te po stronie południowej zostaną udostępnione do 10 kwietnia. Pomost północny będzie otwarty tydzień później. Oprócz tego prowadzone będą prace porządkowe, takie jak mycie okien arkad oraz kloszy latarni - opisuje rzeczniczka UM w Sopocie Izabela Heidrich.

Jeszcze przed Wielkanocą planowane jest pierwsze w tym sezonie uruchomienie fontanny na Skwerze Kuracyjnym. Natomiast po tzw. "zimnej Zośce" pojawią się tam nowe nasadzenia roślin.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o molo w Sopocie, ale boisz się zapytać

Drewniana konstrukcja sopockiego molo, najdłuższego tego typu obiektu w Europie, imponuje swoimi parametrami:

całkowita długość wynosi 511,5 m (458 m nad wodą, reszta nad plażą),

szerokość waha się od 10 do 26 m,

deski sosnowe mają grubość 6 cm.

Konstrukcja drewniana bazuje na mocnych palach sosnowych, które wytrzymują napór wiatru, wody i kry lodowej. Mury oporowe są wkopane w okoliczny grunt na głębokość od 5 do 12 metrów.

Spacer po molo w Sopocie to nie tylko okazja do podziwiania widoków, ale także dawka jodu, którego stężenie jest tu wyjątkowo wysokie. Najwyższe znajduje się z dala od plaży.

Sopockie molo, z jego bogatą historią i walorami zdrowotnymi, pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na mapie Polski.

