Na te studia nie brakuje chętnych. Prawie 80 kandydatów na jedno miejsce

Tegoroczni maturzyści złożyli już dokumenty na wybrane kierunki studiów, a najnowsze dane pokazują ogromną konkurencję na niektórych z nich. Na jeden z kierunków przypadało niemal 80 chętnych na miejsce. W czołówce znalazły się także studia językowe i związane z nowoczesnymi technologiami.

Studia to dla wielu młodych ludzi naturalny etap po maturze i pierwszy poważny krok w stronę dorosłości. To czas zdobywania wiedzy, rozwijania pasji, nawiązywania kontaktów i odkrywania własnej ścieżki zawodowej. Wybór kierunku i uczelni często bywa decyzją, która wpływa na całe życie – decyduje o przyszłej karierze, miejscu zamieszkania, a nawet kręgu znajomych. Co roku tysiące maturzystów staje przed tym wyzwaniem, analizując ofertę szkół wyższych w Polsce i za granicą. Popularność poszczególnych kierunków zmienia się więc wraz z trendami na rynku pracy, rozwojem technologii i rosnącym zainteresowaniem nowymi dziedzinami nauki. Jaki kierunek w tym roku cieszył się największą popularnością?

Najpopularniejszy kierunek studiów w Polsce. Prawie 80 kandydatów na jedno miejsce

Dane opublikowane na rządowym portalu studia.gov.pl ujawniły, na jaki kierunek najchętniej aplikowała młodzież w tym roku. Okazuje się, że rekordowe zainteresowanie, bowiem aż 77,3 osoby na jedno miejsce przyciągnął kierunek o nazwie projektowanie i logistyka materiałów.

Popularność tego profilu może być efektem rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w branży produkcyjnej, transportowej i magazynowej, gdzie innowacyjne rozwiązania w logistyce materiałów odgrywają coraz większą rolę.

Najpopularniejsze kierunki studiów 2025/2026

Na drugim miejscu znalazła się orientalistyka – japonistyka z wynikiem 21,9 osoby na miejsce, a podium zamyka kierunek Data Science in Economics – 21,7 osoby na miejsce. Co ciekawe, rok temu na podium znalazła się m.in. informatyka społeczna, a obecnie - ku zdziwieniu wielu - nie pojawiła się wysoko w zestawieniu. Widać więc, że zainteresowania studentów i rynek pracy stale się zmienia.

