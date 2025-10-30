Na Wszystkich Świętych posypią się mandaty. Akcja policji startuje za chwilę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-30 6:54

Policja przygotowuje się do jednego z najbardziej ruchliwych weekendów w roku. Przed dniem Wszystkich Świętych na drogach w całej Polsce pojawi się nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Ich głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i pieszym, lecz mogą również posypać się mandaty.

Policyjna kontrola

i

Dzień Wszystkich Świętych 2025. Na drogach pojawi się więcej aut

Zbliża się 1 listopada, czyli dzień, w którym miliony Polaków wyruszą w podróż, by odwiedzić groby swoich bliskich. To czas zadumy, wspomnień, ale też wzmożonego ruchu na drogach. Policja już zapowiada dużą akcję, która ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym. Na ulice w całym kraju wyjedzie kilka tysięcy funkcjonariuszy, którzy będą czuwać nad płynnością ruchu i reagować na naruszanie przepisów. Choć policjanci podkreślają, że nie chodzi o wystawianie mandatów, a o bezpieczeństwo, ci, którzy zlekceważą przepisy, mogą słono zapłacić.

Akcja policji w całym kraju na Wszystkich Świętych

Wzmożone działania policji rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli, 2 listopada. W tym czasie funkcjonariusze będą czuwać przy głównych trasach wylotowych, węzłach komunikacyjnych oraz w pobliżu cmentarzy, gdzie tradycyjnie tworzą się największe korki.

W poprzednim roku podczas świątecznego weekendu doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Policja przypomina, że długie podróże, pośpiech i zmęczenie to mieszanka, która może skończyć się tragedią.

POLICJA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH