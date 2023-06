Na Zatoce Gdańskiej zatonął jacht z czterema osobami na pokładzie. Dramatyczna akcja ratunkowa!

Uczył dzieciaki fizyki, zatrzymali go za narkotyki. Skandal w Gdańsku

- W piątek, 2 czerwca ok. godz. 9.30 załoga jachtu Tjorven nadała droga radiową sygnał mayday, odebrała go stacja nabrzeża - podał PAP rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) Rafał Goeck. Podkreślił, że "jedyne co udało się przekazać załodze przed zatonięciem jachtu, że są w rejonie ujścia Wisły i po tym komunikacie łączność z nimi się urwała" - relacjonował Goeck.

Po otrzymaniu sygnału na poszukiwania wyruszyły jednostki ze Świbna, Sztutowa oraz statek ratowniczy "Wiatr". Na brzeg zostały skierowane lokalne straże pożarne. - Poszukiwania rozpoczęto w rejonie Świbna i Wyspy Sobieszewskiej - mówił rzecznik SAR.

Podał, że w trakcie poszukiwań zgłosił się do służb obserwator z plaży, który zauważył wystrzelone czerwone race. - Po tej informacji udało się ustalić kierunek, w którym powinny iść poszukiwania zaginionych - przekazał i dodał, że ratownicy odnaleźli jedną osobę w wodzie. - Ona przekazała nam informację, że wraz z nią na jachcie były jeszcze trzy inne osoby i one o własnych siłach dotarły na wypłycenie, na tak zwaną Mewią Łachę - przekazał Goeck.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, jego załoga zaopiekowała się poszkodowanymi na miejscu. Wszyscy o własnych siłach wrócili do domów.

