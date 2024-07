Nad polskim morzem drożej niż w Hiszpanii. Na widok cen w tych miastach złapiesz się za głowę!

Polacy uwielbiają Bałtyk, ale na mieszkanie nad morzem stać niewielu

Nadmorskie regiony od lat są w gronie najchętniej odwiedzanych przez turystów w Polsce. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2023 roku największe natężenie ruchu turystycznego odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim. - Liczba noclegów udzielonych w obiektach położonych w pasie nadmorskim w ubiegłym roku osiągnęła 22,5 mln. To niemal jedna czwarta wszystkich noclegów udzielonych w Polsce, a jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie dwa wakacyjne miesiące, statystyka robi jeszcze większe wrażenie - czytamy w artykule "Gazety Wyborczej". Tylko powiecie kołobrzeskim turyści wykupili łącznie prawie 6 milionów noclegów. Wyższy wynik w Polsce notuje tylko Warszawa (7,5 mln). I choć Polacy uwielbiają jeździć nad Bałtyk, trudno im osiedlić się tam na stałe. Ceny wręcz odstraszają. Dość powiedzieć, że domy nad polskim morzem są droższe niż domy w Hiszpanii.

Horrendalne ceny mieszkań nad polskim morzem. Najdroższe Świnoujście i Międzyzdroje

Pięciocyfrowe kwoty za metr kwadratowy mieszkania to już niemal norma w dużych miastach. Co więcej, coraz częstsze są kwoty powyżej 20 tysięcy złotych za metr. Nadmorskie miasta przebijają drożyzną Warszawę czy Kraków. Jak podaje "Wyborcza", za własne mieszkanie w Świnoujściu trzeba średnio zapłacić aż 28 023 zł! W ogłoszeniach można znaleźć ofertę gotowej do zamieszkania kawalerki za 1,18 mln zł, co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje kwotę 32 786 zł! W czołówce najdroższych nadmorskich miejscowości są też Międzyzdroje (średnia cena to 25 450 zł za metr kwadratowy) i Krynica (średnio 20,5 tys. zł).

Dlaczego nieruchomości nad polskim morzem są tak drogie? – Ceny podbiły nieruchomości w Dzielnicy Nadmorskiej, położone wokół Promenady – komentuje w rozmowie z "GW" Małgorzata Słodkowska z agencji Magos w Świnoujściu. Marek Wielko, ekspert portalu RynekPierwotny.pl dodaje, że kluczowa jest lokalizacja, która winduje ceny. – W apartamentowcu wakacyjnym płaci się za możliwość podziwiania pięknego krajobrazu – mówi ekspert.

Nad polskim morzem drożej niż w Hiszpanii

Ceny nad polskim morzem wzrosły do tego stopnia, że Hiszpania, kojarząca się niegdyś z luksusem, dziś oferuje nieruchomości tańsze. – Według danych Registradores.org, metr mieszkania w nowo budowanym budynku w Maladze w marcu br. kosztował średnio 2 873 euro, czyli ok. 12 500 zł – czytamy w artykule "Gazety Wyborczej". Ponadto Hiszpania ma tę przewagę nad Polską, że z racji pogody sezon trwa tam cały rok. Polacy to widzą i coraz chętniej wybierają kupno nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim.

