Gdyńskie pogotowie z nową karetką. Pojazd warty ponad 800 tysięcy złotych już jest na służbie

Nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności zakupu nowej karetki dla gdyńskich ratowników. Te pojazdy są bardzo mocno eksploatowane, a w przypadku pogotowia ratunkowego nowoczesna flota to także gwarancja bezawaryjności i sprawnej reakcji, co bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa gdynian