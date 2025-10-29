Najdłuższa nazwa miejscowości w Europie. Mało kto jest w stanie ją wymówić!

Odkryj niezwykłą wieś w Walii, której nazwa to prawdziwy łamacz języków, liczący aż 58 liter.

Europejska miejscowość bije rekordy długości.

Sprawdź, co oznacza jej skomplikowana nazwa i czy potrafisz ją wymówić!

Dowiedz się, która stolica świata ma jeszcze dłuższą nazwę i co kryje się za tym językowym fenomenem.

Jaka jest najdłuższa nazwa miejscowości na świecie?

Europa słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i bogatej historii, ale także z różnorodności językowej, która czasem prowadzi do naprawdę nietypowych nazw miejscowości. W niektórych krajach można natknąć się na nazwy tak długie i trudne do wymówienia, że dla przeciętnego turysty stają się prawdziwym wyzwaniem.

Długie nazwy często wynikają z połączenia kilku słów opisujących lokalizację, cechy geograficzne lub historyczne aspekty danej miejscowości. Choć dla mieszkańców są one naturalną częścią codziennego życia, dla przyjezdnych mogą wyglądać jak językowa łamigłówka. Idealnym tego przykładem może być nazwa miejscowości w północno-zachodniej Walii, na wyspie Anglesey.

Najdłuższa nazwa miejscowości w Europie. Ma 58 liter!

Jedną z najbardziej znanych ciekawostek językowych Europy jest miejscowość, której nazwa zaskakuje długością i trudnością wymowy. Choć dla mieszkańców jest naturalna, dla turystów stanowi prawdziwe wyzwanie. Mowa o wsi Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, której nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia".

Najdłuższa nazwa miejscowości w Europie [ZDJĘCIA]

Najdłuższa nazwa miejscowości na świecie. Rekord pobili Tajowie

58 liter w nazwie wsi to naprawdę dużo, jednak - jak się okazuje - są na świecie jeszcze dłuższe nazwy miejscowości. Mało kto o tym wie, lecz najdłuższą nazwą miejscowości na świecie może pochwalić się stolica Tajlandii - Bangkok. Pełna nazwa miasta ma 176 liter i brzmi następująco: "Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit".

W dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza ona: "Miasto aniołów, wielkie miasto, rezydencja świętego klejnotu Indry, niezdobyte miasto Boga, wielka stolica świata, ozdobiona dziewięcioma bezcennymi kamieniami szlachetnymi, pełne ogromnych pałaców królewskich, równającym niebiańskiemu domowi odrodzonego Boga; miasto, podarowane przez Indrę i zbudowane przez Wiszwakarmana".