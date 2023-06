Policja szukała ich w sprawie głośnego napadu! Są nowe informacje

Napad na salon gier w Gdyni. Zatrzymano poszukiwanych

- Mężczyźni zostali zatrzymani w niedzielę po ustaleniach i uzyskanych informacjach - podała rzeczniczka gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert. Zaznaczyła, że szczegóły dotyczące m.in. ich zatrzymania zostaną podane po przesłuchaniach.

Mężczyźni są podejrzewani o napad na salon gier przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni, do którego doszło w sobotę (17 czerwca) ok. godz. 17:50. W niedzielę rano gdyńska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z monitoringu przedstawiające dwóch mężczyzn krótko obstrzyżonych, ubranych w biało-czarne koszulki. Zaapelowano do osób, które ich rozpoznają lub posiadają informacje na ich temat o kontakt z policją. Oficer prasowa gdyńskiej policji poinformowała, że w sobotę do salonu gier weszło dwóch mężczyzn, jeden z nich nerwowo chodził po lokalu, po czym trzymając w ręku przedmiot przypominający broń powiedział, że jest to napad. Ekspedientka wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym. "Drzwi do salonu gier są zamykane na elektromagnez, więc sprawcy nie mogli ich otworzyć, dlatego jeden z nich wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka" - mówiła w niedzielę rano Grunert.

Dodała, że ekspedientka w obawie o swoje życie otworzyła drzwi salonu i mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku. Na miejscu pracowali technicy i przewodnik z psem służbowym. Zatrzymani mężczyźni prawdopodobnie w poniedziałek zostaną przesłuchani. Niewykluczone, że usłyszą zarzuty usiłowania rozboju. Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia.

17-latek z siekierą napadał na Żabki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.