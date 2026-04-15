Nawet 1000 euro miesięcznie dla studentów. Włoski region walczy z wyludnieniem

Włochy walczą z wyludnieniem. Młodzi uciekają z południa

Półwysep Apeniński wielu osobom kojarzy się wyłącznie z idealnym miejscem na urlop. Podczas gdy w Polsce przez większość roku mierzymy się z chłodem i deszczem, na południu Italii można liczyć na długie lato oraz łagodne zimy. Wydawać by się mogło, że nikt nie chciałby opuszczać tak sprzyjających warunków. Praktyka pokazuje jednak coś zupełnie innego. Lokalne samorządy mają ogromny problem, aby zatrzymać w kraju młode pokolenie, które coraz częściej decyduje się na emigrację.

Kalabria boryka się z problemami. Region szuka sposobu na młodzież

Jednym z najpiękniejszych, a zarazem rzadziej odwiedzanych przez masowych turystów obszarów jest Kalabria. Ten południowy region zachwyca stromymi klifami, krystalicznie czystą wodą oraz dziką przyrodą. Oferuje również tradycyjną kuchnię i powolny styl życia. Mimo niezaprzeczalnych walorów krajobrazowych i kulturowych, obszar ten zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Miejscowa młodzież rzadko wiąże swoją przyszłość z rodzinnymi stronami, dlatego lokalne władze postanowiły działać i wprowadzają specjalny program motywacyjny.

1000 euro od władz Kalabrii. Pieniądze za studia na południu Włoch

Włodarze Kalabrii przygotowali dla młodych ludzi niezwykle hojną propozycję. Jak informuje portal polskieradio24.pl, samorząd zamierza wypłacać nawet 1000 euro miesięcznie osobom, które zdecydują się na kształcenie w tym regionie. Finansowe wsparcie trafi do każdego żaka, który wybierze lokalną uczelnię publiczną. Wypłata środków zależy jednak od spełnienia kilku rygorystycznych kryteriów:

studenci muszą pobierać naukę wyłącznie na terenie Kalabrii,

wymagane jest terminowe zaliczanie wszystkich egzaminów,

konieczne jest utrzymanie odpowiednio wysokiej średniej ocen.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, pomoc finansowa miała obejmować jedynie osoby rozpoczynające naukę na pierwszym roku. Ostatecznie władze zmieniły zdanie i rozszerzyły projekt na wszystkich studentów z regionu. Nowy system stypendialny zacznie obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego, a jego głównym celem jest długoterminowe związanie młodych wykształconych ludzi z południem Włoch.