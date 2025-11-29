Nawet zima gwiazdy Lechii nie powstrzyma! Mamy zdjęcia z Gdańska

Starcie w dolnych rejonach tabeli elektryzowało w sobotnie popołudnie fanów PKO BP Ekstraklasy. Lechia Gdańsk bardzo potrzebowała wygranej z ekipą Bruk-Bet Termalica Nieciecza. "Słoniki" były w podobnej sytuacji, ale faworytami byli podopieczni Johna Carvera.

Na Polsat Plus Arenie błysnął Tomáš Bobček, ale bohaterów było więcej! Obrona przyjezdnych była dziurawa niczym szwajcarski ser.

Zapraszamy na fotorelację ze zdjęciami kibiców i krótkie podsumowanie meczu Lechia - Termalica!

Lechia - Termalica: 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy

Wyjść ze strefy spadkowej - z takim planem Lechia Gdańsk i Bruk-Bet Termalica Nieciecza przystępowały do sobotniego meczu na Polsat Plus Arenie. Kibice ze stolicy Pomorza liczyli m.in. na Tomáša Bobčka, którego boją się nawet obrońcy czołowych klubów Ekstraklasy. Jakie argumenty mieli goście? Lubią sprawiać niespodzianki w delegacjach. Komplety punktów przywozili w tym sezonie z Białegostoku, Zabrza i Warszawy. Marcin Brosz liczył, że w meczu "o sześć punktów" ponownie spiszą się na medal. Krótką relację z tego spotkania znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z jednego z najpiękniejszych stadionów w Polsce.

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:1 (2:1) (Bobček 16', 54', Kapić 38', Rodin 61', Diaczuk 65' - Jimenez 32')

Lechia: Weirauch - Wójtowicz, Diaczuk, Rodin, Vojtko - Mena (74' Awadalla), Żelizko, Kapić (80' Wjunnyk), Sezonienko (74' Cirković), Neugebauer (87' Carenko) - Bobček (74' Kurminowski)

Bruk-Bet: Adria Chovan - Isik, Masoero (58' Putiwcew), Kasperkiewicz, Hilbrycht - Kurzawa (80' Biniek), Ambrosiewicz, Wolski, Guerrero (58' Strzałek), Jesus Jimenez (89' Deisadze), Fassbender (58' Jakubik)

O ile jeszcze w pierwszej połowie goście mogli liczyć na korzystny wynik, o tyle po zmianie stron dominowała jedna drużyna. Lechia strzeliła rywalowi aż pięć goli, z czego 10 i 11 w sezonie zanotował wspominany wyżej Bobček. Gospodarze byli lepsi we wszystkich ważnych statystykach. Swoje zrobił również Rifet Kapić, a punkty do kanadyjki dopisali obrońcy Rodin oraz Diaczuk. Goście z Niecieczy po raz kolejny pokazali, że lepiej czują się w konfrontacjach z ligową czołówką. Lechia wyprzedziła swojego rywala w tabeli i przynajmniej do wieczora będzie na bezpiecznym miejscu. Czy taki stan rzeczy utrzyma się po zakończeniu kolejki? Wszystko zależy od wyniku meczu GKS Katowice - Pogoń Szczecin, który zaplanowano na 20:30.