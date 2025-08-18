Nie masz gdzie wyrzuć niepotrzebnych ubrań? W Gdyni stanie 30 nowych kontenerów na odzież

Nowe kontenery dołączają do ponad 160 kontenerów zlokalizowanych na terenie miasta. Ich lokalizację można sprawdzić w serwisie mapowym rzutberetem.eco.
Co można wrzucać do kontenerów na tekstylia?
- odzież,
- buty,
- tekstylia domowe: ręczniki, pościel, zasłony,
- akcesoria: torebki, paski, czapki.
Wózki i nosidełka dziecięce nie są odzieżą i tekstyliami, dlatego nie należy wystawiać ich przy kontenerach na odpady. Są to odpady wielkogabarytowe – sposób postępowania z tego typu odpadami opisany jest tutaj https://wyrzucamto.pl/segreguje-wielkogabarytowe.
Tekstylia i odzież można od jesieni również oddać:
- zamawiając do domu kuriera przez stronę Ubrania do Oddania
- telefonicznie pod numerem (58) 527 33 03 w godzinach 8:00-15:30.
Kurier odbiera je w godzinach 10:00-17:00 w wybranym terminie, ale paczki można też nadać bezpłatnie z wydrukowaną wcześniej etykietą w punkcie DPD.
Dlaczego ważna jest selektywna zbiórka odzieży?
Produkcja jednej koszulki bawełnianej to nawet 2700 litrów wody – tyle, ile człowiek wypija przez 2-3 lata. Do tego dochodzi emisja CO2 związana z uprawą, barwieniem, transportem i utylizacją ubrań. Oddając tekstylia do recyklingu oszczędzamy wodę, ograniczamy zużycie surowców i zmniejszamy emisje CO2, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Od początku 2025 roku gdynianie oddali ponad 16 ton tekstyliów, co przekłada się na oszczędność ponad 85 433 m3 wody i 176 t CO2. Segregacja odzieży i tekstyliów to nie tylko kwestia ekologii - część zebranych ubrań trafia do drugiego obiegu lub do potrzebujących, a pozostałe są przetwarzane na materiały techniczne lub wykorzystywane w przemyśle.
Lokalizacja nowych pojemników:
- parking k. ronda Chwarznieńska-Polanki,
- Wiczlińska, przy ROD,
- Pl. Górnośląski,
- Huzarska, za CMMiT,
- Stryjska, pętla 109,
- Orląt Lwowskich, parking,
- parking koło CH Riviera,
- 3 Maja,
- Batorego, przy parkomacie,
- PZON, Zofii Nałkowskiej 20,
Circle Box - nowy pojemnik na tekstylia już dostępny przy CN Experyment
Ubraniomat przy PPNT cieszy się ogromnym zainteresowaniem gdynian. Od początku 2025 roku trafiło do niego ponad 17 ton tekstyliów i odzieży. W reakcji na rosnące potrzeby mieszkańców, obok niego postawiony został kolejny pojemnik – Circle Box.
Urządzenie to jest zaawansowane technologicznie:
- monitoruje stan zapełnienia na całej powierzchni, tak by w porę mógł być opróżniony,
- mierzy temperaturę oraz wilgotność w środku zapobiegając zniszczeniu umieszczonych w nim odzieży i tekstyliów,
- samodomykająca się klapa zapobiega przypadkowemu otwarciu,
- elektroniczna kontrola dostępu zapewnia dostęp do jego zawartości tylko upoważnionym osobom.
Circle Box znajduje się przy Centrum Nauki Experyment (al. Zwycięstwa 96/98). Aby go znaleźć, należy wjechać na teren PPNT od strony ulicy Stryjskiej, koło dawnego Urban Labu, minąć budynek IV i podjechać na tył budynku III, w którym mieści się CN Experyment.
Do Ubraniomatu i Circle Box należy wrzucać czyste i nadające się do ponownego użycia:
- ubrania: damskie, męskie i dziecięce,
- buty połączone w pary,
- akcesoria, np. paski, torebki, czapki i szaliki,
- tekstylia domowe, np. obrusy, koce, poszewki i inne,
Nie należy w nich umieszczać kołder czy poduszek z wypełnieniem, a także dywanów będących odpadem wielkogabarytowym. Wrzucamy odzież i tekstylia suche, które można, ale nie trzeba, zapakować w worek.