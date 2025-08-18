Nie masz gdzie wyrzuć niepotrzebnych ubrań? W Gdyni stanie 30 nowych kontenerów na odzież

Nowe kontenery dołączają do ponad 160 kontenerów zlokalizowanych na terenie miasta. Ich lokalizację można sprawdzić w serwisie mapowym rzutberetem.eco.

Co można wrzucać do kontenerów na tekstylia?

odzież,

buty,

tekstylia domowe: ręczniki, pościel, zasłony,

akcesoria: torebki, paski, czapki.

Wózki i nosidełka dziecięce nie są odzieżą i tekstyliami, dlatego nie należy wystawiać ich przy kontenerach na odpady. Są to odpady wielkogabarytowe – sposób postępowania z tego typu odpadami opisany jest tutaj https://wyrzucamto.pl/segreguje-wielkogabarytowe.

Tekstylia i odzież można od jesieni również oddać:

zamawiając do domu kuriera przez stronę Ubrania do Oddania

telefonicznie pod numerem (58) 527 33 03 w godzinach 8:00-15:30.

Kurier odbiera je w godzinach 10:00-17:00 w wybranym terminie, ale paczki można też nadać bezpłatnie z wydrukowaną wcześniej etykietą w punkcie DPD.

Dlaczego ważna jest selektywna zbiórka odzieży?

Produkcja jednej koszulki bawełnianej to nawet 2700 litrów wody – tyle, ile człowiek wypija przez 2-3 lata. Do tego dochodzi emisja CO2 związana z uprawą, barwieniem, transportem i utylizacją ubrań. Oddając tekstylia do recyklingu oszczędzamy wodę, ograniczamy zużycie surowców i zmniejszamy emisje CO2, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. Od początku 2025 roku gdynianie oddali ponad 16 ton tekstyliów, co przekłada się na oszczędność ponad 85 433 m3 wody i 176 t CO2. Segregacja odzieży i tekstyliów to nie tylko kwestia ekologii - część zebranych ubrań trafia do drugiego obiegu lub do potrzebujących, a pozostałe są przetwarzane na materiały techniczne lub wykorzystywane w przemyśle.

Lokalizacja nowych pojemników:

parking k. ronda Chwarznieńska-Polanki, parking k. ronda Chwarznieńska-Polanki, parking k. ronda Chwarznieńska-Polanki, parking k. ronda Chwarznieńska-Polanki, Wiczlińska, przy ROD, Wiczlińska, przy ROD, Wiczlińska, przy ROD, Wiczlińska, przy ROD, Pl. Górnośląski, Huzarska, za CMMiT, Huzarska, za CMMiT, Huzarska, za CMMiT, Stryjska, pętla 109, Stryjska, pętla 109, Orląt Lwowskich, parking, Orląt Lwowskich, parking, Orląt Lwowskich, parking, Orląt Lwowskich, parking, parking koło CH Riviera, parking koło CH Riviera, parking koło CH Riviera, parking koło CH Riviera, parking koło CH Riviera, 3 Maja, 3 Maja, Batorego, przy parkomacie, Batorego, przy parkomacie, PZON, Zofii Nałkowskiej 20, PZON, Zofii Nałkowskiej 20, PZON, Zofii Nałkowskiej 20.

Circle Box - nowy pojemnik na tekstylia już dostępny przy CN Experyment

Ubraniomat przy PPNT cieszy się ogromnym zainteresowaniem gdynian. Od początku 2025 roku trafiło do niego ponad 17 ton tekstyliów i odzieży. W reakcji na rosnące potrzeby mieszkańców, obok niego postawiony został kolejny pojemnik – Circle Box.

Urządzenie to jest zaawansowane technologicznie:

monitoruje stan zapełnienia na całej powierzchni, tak by w porę mógł być opróżniony,

mierzy temperaturę oraz wilgotność w środku zapobiegając zniszczeniu umieszczonych w nim odzieży i tekstyliów,

samodomykająca się klapa zapobiega przypadkowemu otwarciu,

elektroniczna kontrola dostępu zapewnia dostęp do jego zawartości tylko upoważnionym osobom.

Circle Box znajduje się przy Centrum Nauki Experyment (al. Zwycięstwa 96/98). Aby go znaleźć, należy wjechać na teren PPNT od strony ulicy Stryjskiej, koło dawnego Urban Labu, minąć budynek IV i podjechać na tył budynku III, w którym mieści się CN Experyment.

Do Ubraniomatu i Circle Box należy wrzucać czyste i nadające się do ponownego użycia:

ubrania: damskie, męskie i dziecięce,

buty połączone w pary,

akcesoria, np. paski, torebki, czapki i szaliki,

tekstylia domowe, np. obrusy, koce, poszewki i inne,

Nie należy w nich umieszczać kołder czy poduszek z wypełnieniem, a także dywanów będących odpadem wielkogabarytowym. Wrzucamy odzież i tekstylia suche, które można, ale nie trzeba, zapakować w worek.

