Nie nacieszył się długo prawem jazdy. 18-latek stracił je po kilku godzinach

Mają go!

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 24 marca. Około godz. 20:00, na ulicy Kościerskiej w Chojnicach policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa, który w obszarze zabudowanym rozpędził się do 109 km/h, czyli przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie. Za kierownicą siedział 18-latek, który kilka dni wcześniej zdał egzamin, a prawo jazdy odebrał dosłownie kilka godzin przed kontrolą.

Młody kierowca długo nie nacieszył się upragnionym dokumentem. Policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania i dodatkowo ukarali mandatem w wysokości 1500 złotych. Na konto świeżo upieczonego kierowcy wpadło również 13 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drogach jest przekraczanie prędkości i nieustannie apelują do kierowców o rozsądek. Osoby, które lekceważą obowiązujące limity, nie tylko ryzykują surowymi konsekwencjami, ale przede wszystkim narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

