Ciężarówka potrąciła pieszą. Kobieta zginęła na miejscu. Policjanci szukają świadków

TRAGEDIA W GDAŃSKU

Nie żyje 70-letnia kobieta. Została potrącona na przejściu dla pieszych. Policjanci poszukują świadków zdarzenia

We wtorek, 3 września, w gdańskim Brzeźnie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 70-letnia kobieta. Piesza została potrącona na przejściu dla pieszych przez ciężarówkę. Kierowca pojazdu został zatrzymany przez policję. Śledczy apelują do świadków zdarzenia, w tym pasażerów autobusu linii 148, o pomoc w ustaleniu pełnych okoliczności zdarzenia.