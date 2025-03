Ciepły weekend, a potem radykalna zmiana! Temperatury ostro w dół! Wiemy, kiedy to się stanie

Wraz z początkiem wiosny należy zwrócić większą uwagę na to, jak ubieramy się wychodząc na spacery - dlaczego? Okazuje się, że to właśnie o tej porze roku kleszcze zaczynają wyruszać na żer i mogą atakować ludzi. Małe i niepozorne stawonogi należące do pajęczaków z podgromady roztoczy są dużym zagrożeniem, a aktualne zmiany klimatu sprzyjają ich rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu.

Wysyp kleszczy w Polsce. "Prawdziwa plaga!"

W ostatnim czasie pogoda rozpieszcza Polaków, więc tym samym można spodziewać się coraz więcej kleszczy. Te niestety już pojawiły się w niektórych regionach w Polsce, a dowód na to pokazał użytkownik portalu Instagram posługujący się nickiem "Wędkarstwo z pasją" publikując film, na którym widać kleszcze łąkowe - te najczęściej spotykane w Polsce.

Prawdziwa plaga! Byłem ostatnio nad kilkoma rzekami w Polsce i wszędzie to samo - czytamy w opisie do nagrania na Instagramie.

Co na kleszcze? Pamiętaj o tych zasadach przed spacerem!

Niebezpieczne pajęczaki są nosicielami wielu chorób, w tym boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Warto więc minimalizować ryzyko ukąszenia i np. podczas spacerów ubierać długie spodnie i bluzki z długim rękawem. Dodatkowo pamiętaj, by wybierać jasne kolory outfitów, bowiem na takich łatwiej będzie zauważyć niechcianego gościa. Nie zapomnij również o nakryciu głowy i środkach odstraszających kleszcze.

