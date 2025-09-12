Niezwykłe odkrycie archeologów. Znaleźli skarb sprzed 2000 lat! To przełom w historii

Anna Kobryń
Anna Kobryń
2025-09-12 13:00

Zakończył się najważniejszy etap badań archeologicznych na terenie dawnej cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Odkryto tam ponad 200 obiektów, które rzucają nowe światło na dziedzictwo regionu. Wyniki prac potwierdzają, że już ponad dwa tysiące lat temu teren ten był ważnym ośrodkiem na bursztynowym szlaku.

Sensacyjne odkrycie w Pruszczu Gdańskim

Prowadzone od 2022 r. wykopaliska miały wyjątkową skalę. Archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przebadali obszar ponad 6 tys. m kw., dokumentując ponad 200 obiektów archeologicznych. Odkrycia potwierdziły, że już ponad 2 tys. lat temu, w czasach funkcjonowania szlaku bursztynowego, teren, na którym położony jest dzisiejszy Pruszcz Gdański był ważnym ośrodkiem wymiany handlowej i kulturowej.

Wśród setek wydobytych przedmiotów znalazły się artefakty świadczące o rozwiniętej kulturze, handlu i życiu codziennym dawnych mieszkańców. Do najważniejszych należą:

  • naczynia – luksusowa ceramika importowana (terra sigillata), lokalne popielnice, misy i pucharki, jak również fragmenty naczyń szklanych oraz wykonanych ze stopów miedzi, w tym kociołki i czerpaki,
  • militaria – liczne elementy uzbrojenia, takie jak miecze, groty włóczni oraz części tarcz,
  • stroje i ozdoby – biżuteria ze szkła i bursztynu, w tym kolie z paciorków, a także żelazne i miedziane zapinki do ubrań, klamry do pasów, bransolety i pierścienie,
  • przedmioty codziennego użytku – narzędzia, takie jak igły i szpile, a także grzebienie i przęśliki.
  • Znaleziska pochodzą z okresu od I w. p.n.e. do III w. n.e. i są związane z kulturami oksywską oraz wielbarską.

Zadokumentowaliśmy liczne ślady życia codziennego, wierzeń i kontaktów handlowych dawnych mieszkańców Pomorza. Każdy wydobyty grot włóczni, zapinka do stroju czy paciorek z naszyjnika opowiada historię

– mówi Ewa Trawicka, dyrektorka Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Przedmioty te są obecnie zabezpieczane i przygotowywane do konserwacji. Niektóre z nich, ze względu na delikatną strukturę, zostały wydobyte w całych bryłach ziemi. Na ich szczegółowe opracowanie naukowe i publiczną ekspozycję trzeba będzie jeszcze poczekać.

Po zakończeniu badań archeologicznych planowane jest stworzenie ekspozycji, która przybliży mieszkańcom i turystom historię tego wyjątkowego miejsca

– informuje Marcin Fedoruk, kierownik Działu Promocji i Komunikacji Wizualnej MAG.

Odkrycia w Pruszczu Gdańskim są częścią większego projektu rewitalizacji terenu dawnej cukrowni, realizowanego przez NDI Development.

Jako odpowiedzialna firma czujemy się strażnikami historii miejsc, w których realizujemy nasze projekty. Chcemy, aby przeszłość tego terenu stała się fundamentem dla jego przyszłości i nowej, wielofunkcyjnej dzielnicy

– zaznacza Jarosław Bator, prezes NDI Development.

Co ciekawe, pierwsze wzmianki o tutejszych odkryciach archeologicznych pochodzą już z lat 80. XIX w. Na kolejne natrafiono w 1910 r. Duże wykopaliska prowadzono też w latach 1925 i 1935. Jednak obecne badania są bezprecedensowe pod względem skali i znaczenia naukowego.

Wiedząc o tym, że cukrownia w Pruszczu Gdańskim już w XIX w. wzbudzała zainteresowanie naukowców, od lat liczyliśmy na to, że uda się ten teren przebadać archeologicznie. Stąd też ogromnie się cieszę, że NDI Development podjęło współpracę z Muzeum Archeologicznym. To bardzo istotne, że dzięki współpracy biznesu z nauką możemy dziś lepiej poznać nasze korzenie

– mówi burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. 

Wykopaliska w Pruszczu Gdańskim
6 zdjęć
