Niezwykłe zdarzenie na Bałtyku. Żeglarze wszystko nagrali. Ekspert: To nie koniec

Delfiny zwyczajne w Morzu Bałtyckim. Nagranie żeglarzy

Delfina zwyczajnego pływającego w polskim morzu zauważyli żeglarze udający się z Gdyni w kierunku Helu ok. 9 km od miejsca wypływu, w rejonie Zatoki Gdańskiej. Spotkanie załogi MatSail z sympatycznym zwierzęciem trwało zaledwie kilka minut. Kolejnego dnia żeglarze widzieli już dwa delfiny. - Najwyraźniej czuły się pewniej, bo bawiły się z nami przynajmniej 10 minut, czyli to już był taki standard. Delfiny zazwyczaj poświęcają na zabawę właśnie 10 albo 15 minut - mówił o tym niecodziennym spotkaniu w rozmowie z Wirtualną Polską Marek Kurant, właściciel MatSail. Żeglarze nagrali spotkanie z delfinami. Na filmie widać, że zwierzęta podpłynęły blisko jednostki i wykazują chęć interakcji. Delfiny uwielbiają bowiem kontakt z ludźmi.

Coraz więcej delfinów w polskim morzu?

Jak to się stało, że delfiny znalazły się w polskim morzu? Najpewniej dostały się do Morza Bałtyckiego przez cieśniny duńskie. Prawdopodobnie przypłynęły tu za rybami. To pierwsza zarejestrowana obecność delfina w Bałtyku od kwietnia 2022 r. Dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie określa delfiny jako zwierzęta "wszędobylskie, ciekawskie i towarzyskie". Zdaniem eksperta może dojść do kolejnych "wizyt" delfinów w polskim morzu. Delfiny na Morzu Bałtyckim muszą mocno na siebie uważać. Czyha na nie wiele niebezpieczeństw, jak np. sieci rybackie.

Źródło: Radio ZET / Wirtualna Polska / Radio Gdańsk