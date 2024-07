Turyści robią to regularnie nad Bałtykiem. Przedsiębiorcy bezradnie rozkładają ręce

To już koniec rozmów

Wakacje nad morzem z nowym trendem. Turyści oszczędzają

Wypady nad polskie morze wciąż są bardzo popularne. Widać to m.in. na plażach w okolicach Władysławowa, ale nie tylko. Wakacje w województwie pomorskim powinny się równać zyskom dla przedsiębiorców, oferujących wynajem apartamentów, pokoi, czy kwater. Niestety dla właścicieli, wielu wczasowiczów wpisuje się w nowy trend, który z tygodnia na tydzień jest coraz popularniejszy. O co chodzi? Turyści narzekają, że ceny hoteli nad Bałtykiem są wyższe niż chociażby wakacje all inclusive w Bułgarii i Grecji. W związku z powyższym, Polacy chętniej wybierają... jednodniowe wycieczki nad morze. W ten sposób unikają opłat za wynajem pokoju. Nadal pozostają kwestie, związane z paliwem lub biletami PKP i autobusowymi, ale oszczędzenie kilkuset złotych pozostaje kuszące.

Przedsiębiorcy przesadzili z cenami nad Bałtykiem?

Portal o2.pl cytuje komentarze Polaków, którzy przekonują, że doba nad Bałtykiem dla trzech osób z psem kosztuje nawet 900 zł. Czy to oznacza, że wynajmujący przesadzili? Właściciele bronią się i przekonują, że "muszą zarobić za cały rok". Kryzys jest jednak faktem. Przypomnijmy - w czerwcu 2024 roku pisaliśmy o przedsiębiorcach z Kaszub, którzy stwierdzili, że to najgorszy sezon od lat. Lokalne firmy walczą o przetrwanie i próbują zwiększyć obroty.

Jak było w końcówce lipca? Nasi dziennikarze wybrali się w drugiej połowie lipca do Jastrzębiej Góry (gmina Władysławowo). Wygląda na to, że paragony grozy nie przestraszyły wczasowiczów. W porze obiadowej, w smażalniach ryb, restauracjach i pubach znaleźliśmy tłumy. W najlepiej ocenianych miejscach trzeba było czekać w kolejce. Na samej plaży ludzi było sporo, choć niektórych odstraszał silny wiatr i brak gorących temperatur.

