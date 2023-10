Nowa aplikacja. Tak zapłacisz za parking w Gdyni

W parkometrach w Gdyni można płacić na trzy sposoby. Każdy ma do wyboru dogodną formę płatności, w zależności od potrzeby możemy wybrać jedną z opcji i zapłacić:

bilonem

kartami płatniczymi

BLIKIEM

z pomocą aplikacji mobilnych.

Ta ostatnia opcja jest coraz bardziej popularna a do obsługi parkingów w Gdyni dołączyła kolejna aplikacja. Do tej pory, na telefonie mogliśmy płacić aplikacjami: moBILET, Flowbirdapp czy SkyCash. Od niedawna dostępne jest kolejne rozwiązanie – mPay.

Płacenie z pomocą aplikacji jest bardzo wygodne. Po pierwsze, nie musimy się martwić, że nie zdążymy dotrzeć na czas do samochodu - w telefonie nie musimy z góry zakładać czasu parkowania. Możemy wybrać opcję Start Stop, czyli po powrocie do auta zatrzymujemy czas, a aplikacja wystawi nam rachunek zależny od czasu na jaki zostawiliśmy zaparkowany pojazd. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku wielu spraw załatwianych na mieście, gdy trudno oszacować czy na przykład u lekarza spędzimy pół godziny, czy przyjdzie nam czekać aż dwie.

W każdej z powyższych aplikacji pierwszą rzeczą jest jej instalacja na naszym telefonie. Następnie trzeba dodać pojazd, wybrać strefę i określić, w jaki sposób chcemy parkować: bez limitu (START/STOP) czy z limitem (na kwotę lub na czas). W aplikacjach możemy mieć dodanych kilka samochodów (przydaje się gdy korzystamy z auta służbowego).

Ponieważ aplikacja mPay jest nowa - dla użytkowników przygotowała promocję, by zachęcić do instalacji. Prezent na powitanie to dodatkowe 10 zł na parking. Wpisz przy rejestracji kod GDYNIA, a otrzymasz 10 zł do wykorzystania na parkowanie lub inną wybraną usługę (regulamin promocji dostępny na mpay.pl).