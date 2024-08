i Autor: pixabay.com/Skitterphoto

Nowe połączenia z gdańskiego lotniska. Na to czekali podróżni!

R.K 11:23

Węgierska linia lotnicza Wizz Air uruchomi we wrześniu dwa nowe bezpośrednie połączenia z Polski do Włoch. Podróżni będą mogli polecieć z Gdańska do Mediolanu oraz z Krakowa do Bolonii - poinformował w poniedziałek przewoźnik.