Nowe przepisy dotyczące pochówków. W tym mieście można spocząć wspólnie z pupilem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-06 9:14

To prawdziwa rewolucja w podejściu do śmierci i więzi między ludźmi a ich zwierzętami. Nowe przepisy pozwalają na wspólny pochówek właściciela i ukochanego pupila. Od teraz człowiek i jego pies, kot czy inny domowy towarzysz mogą spocząć razem – tak, jak żyli: ramię w ramię, serce przy sercu.

Wspólny pochówek z pupilem

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News
  • Nowe przepisy w Europie rewolucjonizują podejście do pochówków, zacierając granice między ludźmi a ich zwierzętami.
  • W Bremie wprowadzono możliwość wspólnego pochówku właściciela i jego ukochanego pupila, pod warunkiem kremacji zwierzęcia.
  • Decyzja ta spotkała się z poparciem, podkreślając silną więź między ludźmi a ich zwierzętami, a także nawiązuje do historycznych praktyk.

Czy można być pochowanym z psem?

Pies to jak wiadomo najlepszy przyjaciel człowieka, więc nic dziwnego, że coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, czy można być pochowanym z pupilem. Niestety okazuje się, że w Polsce zgodnie z prawem pochówek człowieka ze zwierzęciem domowym nie jest możliwy. Ciała zwierząt sobie bowiem traktowane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, co implikuje konieczność ich odpowiedniej utylizacji, a nie pochówku w tradycyjnych miejscach. Okazuje się jednak, że w niektórych państwach - w tym m.in. w Niemczech - co rusz wprowadzane są nowe regulacje, które pozwalają na pochówek człowieka z pupilem domowym - np. z kotem czy psem. 

Polecany artykuł:

Grzyb wielkości parasolki. Takiego giganta znaleziono w woj. łódzkim!

Miasto w Niemczech wprowadza nowe przepisy. Pochówek z pupilem jest już możliwy

Na takie wieści czekało mnóstwo właścicieli psów i kotów w Niemczech. W kolejnym mieście, a dokładnie w Bremen wprowadzono nowe regulacje, umożliwiające wspólny pochówek człowieka ze zwierzęciem. Zgodnie z nowymi przepisami cmentarze w Bremie mogą tworzyć specjalne kwatery, w których – na życzenie zmarłego – do grobu można dołączyć urnę z prochami zwierzęcia domowego. Warunkiem jest wcześniejsza kremacja pupila. Urna z jego prochami może zostać złożona razem z właścicielem, w trumnie lub osobnym naczyniu.

Decyzję władz Bremy poparł Rainer Hagencord, dyrektor Instytutu Teologicznej Zoologii w Munster. W rozmowie z niemiecką Katolicką Agencją Informacyjną (KNA) podkreślił, że dla wielu ludzi ich pupile są nie tylko towarzyszami, ale częścią rodziny.

W innych epokach, choćby za czasów Fryderyka Wielkiego (1712–1786), było czymś oczywistym, że ukochane zwierzę trafiało do grobu razem z właścicielem. Panowało wtedy przekonanie, że zwierzę należy do mnie i że istnieje nadzieja, iż razem ze mną przejdzie do innej rzeczywistości, nazwijmy ją niebem -mówił Hagencord w rozmowie z niemiecką Katolicką Agencją Informacyjną (KNA), cytuje portal tvn24.pl.

Quiz o zwierzętach. Ciekawostki, o których mogłeś nie wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Jastrzębie potrafią obracać głowy o 270 stopni
2025_10_05_Komentery Kaucja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIES
POGRZEB