Nowy lider cen mieszkań. Warszawa już nie jest na pierwszym miejscu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-10-01 6:12

Rynek nieruchomości w Polsce nie przestaje zaskakiwać. Choć przez lata to Warszawa uchodziła za najdroższe miasto w kraju, najnowsze dane pokazują, że stolica musiała oddać pierwszeństwo. Liderem w sierpniu 2025 roku zostało bowiem jedno z miast na Pomorzu, gdzie ceny mieszkań osiągnęły rekordowy poziom.

Budowa bloku

i

Autor: Bigpra/ Getty Images Według danych GUS, w pierwszym kwartale 2025 roku średni czas budowy budynku wielorodzinnego w Polsce wyniósł 25 miesięcy. To zdecydowanie krócej niż w przypadku domów jednorodzinnych (52,6 miesiąca), ale wciąż zbyt długo, biorąc pod uwagę zarówno skalę zapotrzebowania na mieszkania, jak i dostępne możliwości technologiczne.
Super Express Google News

Rynek nieruchomości w Polsce

Ceny mieszkań w Polsce od lat rosną i dla wielu osób własne lokum stało się dobrem trudno dostępnym bez zaciągania wieloletniego kredytu. Szczególnie mocno widać to w dużych miastach, gdzie metr kwadratowy osiąga rekordowe stawki. Rynek nieruchomości jest dziś jednym z najdynamiczniej zmieniających się sektorów gospodarki – co miesiąc pojawiają się nowe analizy i zestawienia, które pokazują, jak szybko topnieją szanse na tańsze mieszkania. Co ciekawe, najnowsze dane pokazują, że zmienił się lider wśród najdroższych miast w Polsce.

Polecany artykuł:

Mieszkanie z przydziału. Tak wyglądał start w dorosłość w PRL-u! Marzenie czy p…

W tym mieście mieszkania są teraz najdroższe

Z analizy portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w sierpniu 2025 roku to Gdańsk odnotował najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Mediana wyniosła 17,6 tys. zł za m², co sprawia, że stolica Pomorza stała się najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju.

Warszawa znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 16,6 tys. zł/m², a podium zamyka Kraków, gdzie średnia cena osiągnęła 16 tys. zł/m². W dalszej kolejności uplasowały się: Wrocław (14,1 tys. zł/m²) oraz Poznań (12,9 tys. zł/m²).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Średnie ceny mieszkań w miejscowościach podwarszawskich

Mieszkania w Warszawie
11 zdjęć

Kiedy mieszkania w Polsce będą tanieć?

Kiedy ceny mieszkań będą spadać? Kiedy mieszkania w Polsce będą tanieć? Takie pytania zadaje sobie każdego dnia mnóstwo Polaków, którzy marzą o własnym lokum, lecz najzwyczajniej w świecie ich na to nie stać. Wysokie ceny mieszkań w Polsce to efekt bowiem wielu nakładających się czynników. Oto niektóre z nich:

  • Wysoki popyt i ograniczona podaż
  • Wysokie ceny materiałów i robocizny
  • Coraz mniej gruntów pod inwestycje
  • Brak tanich alternatyw
  • Niesprzyjająca polityka kredytowa i inflacja.
Sonda
Wynajmujesz mieszkanie czy mieszkasz "na swoim"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESZKANIA
LUKSUSOWE MIESZKANIA