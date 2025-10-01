Nowy lider cen mieszkań. Warszawa już nie jest na pierwszym miejscu

Rynek nieruchomości w Polsce

Ceny mieszkań w Polsce od lat rosną i dla wielu osób własne lokum stało się dobrem trudno dostępnym bez zaciągania wieloletniego kredytu. Szczególnie mocno widać to w dużych miastach, gdzie metr kwadratowy osiąga rekordowe stawki. Rynek nieruchomości jest dziś jednym z najdynamiczniej zmieniających się sektorów gospodarki – co miesiąc pojawiają się nowe analizy i zestawienia, które pokazują, jak szybko topnieją szanse na tańsze mieszkania. Co ciekawe, najnowsze dane pokazują, że zmienił się lider wśród najdroższych miast w Polsce.

W tym mieście mieszkania są teraz najdroższe

Z analizy portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w sierpniu 2025 roku to Gdańsk odnotował najwyższe ceny mieszkań w Polsce. Mediana wyniosła 17,6 tys. zł za m², co sprawia, że stolica Pomorza stała się najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju.

Warszawa znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 16,6 tys. zł/m², a podium zamyka Kraków, gdzie średnia cena osiągnęła 16 tys. zł/m². W dalszej kolejności uplasowały się: Wrocław (14,1 tys. zł/m²) oraz Poznań (12,9 tys. zł/m²).

Kiedy mieszkania w Polsce będą tanieć?

Kiedy ceny mieszkań będą spadać? Kiedy mieszkania w Polsce będą tanieć? Takie pytania zadaje sobie każdego dnia mnóstwo Polaków, którzy marzą o własnym lokum, lecz najzwyczajniej w świecie ich na to nie stać. Wysokie ceny mieszkań w Polsce to efekt bowiem wielu nakładających się czynników. Oto niektóre z nich:

Wysoki popyt i ograniczona podaż

Wysokie ceny materiałów i robocizny

Coraz mniej gruntów pod inwestycje

Brak tanich alternatyw

Niesprzyjająca polityka kredytowa i inflacja.