Kto wygrywa prima aprilis?

Nowy most w Warszawie i romans Syrenki z Neptunem! Tak wyglądał prima aprilis [ZDJĘCIA]

Polskie instytucje, placówki i urzędy wykazały się nie lada kreatywnością z okazji prima aprilis. 1 kwietnia można się było dowiedzieć m.in. o przeprowadzce warszawskiej Syrenki do Gdańska, by być bliżej Neptuna, nowych zapachach rodem z Podlaskiego, które powstały we współpracy ze światowej sławy senselierami czy o nowym moście na Pragę w Warszawie.