Rysy wulkanem? Naukowcy ostrzegają przed erupcją

Portaltatrzanski.pl postanowił w pomysłowy sposób uczcić prima aprilis, informując, że Rysy są wulkanem. Takie wieści mieli przedstawić wulkanolodzy z Krakowa, odkrywając pod szczytem komorę magmową. To nie wszystko, bo w ostatnim czasie w rejonie Rysów miało nawet dochodzić do trzęsień ziemi, a nowo odkryty wulkan w dodatku grozi erupcją. Na szczęście to tylko żart z okazji 1 kwietnia i nic nie stoi na przeszkodzie, by Rysy nadal pozostały atrakcją turystyczną Tatr, ale to już z innych względów.

- TPN wie już o sprawie i zastanawia się nad krokami, które może w podjąć. Czas nagli. Na razie naukowcy nie mają wiedzy, kiedy na Rysach miała miejsce poprzednia erupcja, ale na pewno nie było to w czasach historycznych, bo nie zachowały się żadne relacje świadków. Będziemy monitorować sytuację i na bieżąco Was informować o rozwoju wydarzeń - poinformował w swoim zabawnym tekście Portaltatrzanski.pl.

