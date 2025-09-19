Wynajem mieszkań w Polsce

Wynajem mieszkań od lat jest popularnym sposobem inwestowania w nieruchomości i dodatkowego zarobku. Jeszcze do niedawna dominował najem długoterminowy, ale w ostatnich latach coraz więcej właścicieli decyduje się na wynajem krótkoterminowy – na doby lub tygodnie. Takie rozwiązanie jest szczególnie popularne w dużych miastach i miejscowościach turystycznych, gdzie może przynosić wyższe zyski niż klasyczna umowa najmu. Ci jednak, którzy wynajmują lokale na doby, muszą wiedzieć, że niebawem w życie wejdzie ważna zmiana.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje długo zapowiadane przepisy, które wprowadzą obowiązek rejestracji mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. Każdy właściciel będzie musiał zgłosić lokal do specjalnego systemu i uzyskać numer identyfikacyjny – w przeciwnym razie nie będzie mógł legalnie zamieszczać swojej oferty w serwisach takich jak Airbnb czy Booking.com.

Według zapowiedzi wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa, projekt ustawy ma trafić do wykazu prac legislacyjnych w ciągu dwóch tygodni. Resort musi przyspieszyć prace, ponieważ obowiązek rejestracji wymusza na Polsce unijne rozporządzenie 2024/1028, które nakłada na kraje członkowskie konieczność stworzenia do 20 maja 2026 r. systemów teleinformatycznych do ewidencjonowania najmu krótkoterminowego.

Numer rejestracyjny dla każdego lokalu

Po rejestracji właściciel otrzyma unikalny numer identyfikacyjny i będzie on obowiązkowy przy publikacji ogłoszenia w internecie. Platformy pośredniczące w wynajmie, takie jak Airbnb czy Booking, zostaną zobligowane do weryfikacji danych i blokowania ofert bez numeru rejestracyjnego. Projekt ma przewidywać dotkliwe sankcje finansowe za brak zgłoszenia lokalu. Ma również precyzyjnie zdefiniować pojęcie najmu krótkoterminowego, obejmującego okres do 30 dni. Wynajmowanie mieszkań w takim systemie będzie traktowane jak działalność gospodarcza, co oznacza obowiązek rozliczeń podatkowych i spełniania wymogów formalnych.