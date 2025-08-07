Nowy ranking obnaża problem Trójmiasta! Chodzi o kierowców

Skonfrontowanie większego i mniejszego miasta - różnych pod wieloma względami - nie tylko nie dałoby miarodajnych rezultatów, ale byłoby także niesprawiedliwe. Dlatego rywalizacja przebiega w dwóch grupach:

powyżej 300 tysięcy mieszkańców

poniżej 300 tysięcy mieszkańców.

W pierwszej znajdują się: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin. Natomiast w drugiej: Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, a także Gliwice. Co warte podkreślenia, o udziale w zestawieniu decyduje wyłącznie liczba mieszkańców.

Miasto najbardziej przyjazne kierowcom zostaje wyłonione po zsumowaniu wyników cząstkowych ze wszystkich rankingowych kategorii. Im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Analizowane aspekty:

prędkości jazdy w centrum i w granicach miasta,

liczba kolizji,

infrastruktura parkingowa,

ładowanie samochodów elektrycznych,

ceny paliwa,

ubezpieczenie,

koszty wymiany opon.

Gdańsk i Gdynia zaliczają spadek w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Jakie są tego przyczyny?

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu okazały się niezbyt dobre dla Gdańska i Gdyni.

Po trzyletniej dominacji Gdańska na podium miasto spadło na przedostatnią pozycję w grupie miast powyżej 300 tys. mieszkańców. O tak niskiej pozycji zadecydowały pojedyncze punkty.

Stolica Pomorza to najbardziej przyjazne z miast w zestawieniu dla właścicieli samochodów elektrycznych. Dobrze rozbudowana sieć punków ładowania jest sukcesywnie rozwijana o kolejne stanowiska, co pozwoliło na zachowanie pozycji lidera w tej kategorii. Jednak utrzymanie auta w Gdańsku okazuje się kosztowne. Właściciele samochodów muszą liczyć się z najwyższymi w zestawieniu średnimi stawkami za ubezpieczenie OC oraz mało preferencyjnym cennikiem usług wulkanizacyjnych. Ceny paliw także wypadają nie najlepiej

– czytamy w uzasadnieniu rankingu. Bolączką gdańszczan od wielu lat są również strefy płatnego parkowania, co potwierdziły tegoroczne wyniki Rankingu. Najwyższa średnia opłata godzinowa i opłaty obowiązujące również w weekendy wpłynęły na końcową punktację.

Gdynia zaś po zeszłorocznym awansie spada w Rankingu miast przyjaznych kierowcom, plasując się na przedostatnim miejscu w grupie miast poniżej 300 tys. mieszkańców. Tym razem wyprzedziła wyłącznie Rzeszów.

Pomimo nie najlepszej pozycji, trzeba wyróżnić Gdynię za stosunkowo niskie ceny paliw – w tej kategorii miasto zdeklasowało konkurencję, zdobywając komplet punktów. Użytkownikom strefy płatnego parkowania oferowany jest wybór abonamentów, a przyjezdni mogą skorzystać z dwóch parkingów typu Park n Go. Ile kosztuje parking w Gdyni? Za pozostawienie auta na godzinę zapłacimy średnio 5,43 zł

– napisano. Gdyńscy kierowcy muszą zaś słono zapłacić nie tylko za ubezpieczenie OC, ale także wymianę opon. Gdynia, będąca częścią aglomeracji trójmiejskiej i popularnym kurortem turystycznym, nie może się też poszczycić płynnością jazdy. Osiągane średnie prędkości są niskie, w szczególności poza centrum. Duże zagęszczenie ruchu negatywnie wpływa też na bezpieczeństwo – liczba kolizji jest wysoka i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku.

