Nowy ranking obnaża problem Trójmiasta! Chodzi o kierowców

Skonfrontowanie większego i mniejszego miasta - różnych pod wieloma względami - nie tylko nie dałoby miarodajnych rezultatów, ale byłoby także niesprawiedliwe. Dlatego rywalizacja przebiega w dwóch grupach:
- powyżej 300 tysięcy mieszkańców
- poniżej 300 tysięcy mieszkańców.
W pierwszej znajdują się: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin. Natomiast w drugiej: Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, a także Gliwice. Co warte podkreślenia, o udziale w zestawieniu decyduje wyłącznie liczba mieszkańców.
Miasto najbardziej przyjazne kierowcom zostaje wyłonione po zsumowaniu wyników cząstkowych ze wszystkich rankingowych kategorii. Im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji.
Analizowane aspekty:
- prędkości jazdy w centrum i w granicach miasta,
- liczba kolizji,
- infrastruktura parkingowa,
- ładowanie samochodów elektrycznych,
- ceny paliwa,
- ubezpieczenie,
- koszty wymiany opon.
Gdańsk i Gdynia zaliczają spadek w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Jakie są tego przyczyny?
Wyniki tegorocznej edycji Rankingu okazały się niezbyt dobre dla Gdańska i Gdyni.
Po trzyletniej dominacji Gdańska na podium miasto spadło na przedostatnią pozycję w grupie miast powyżej 300 tys. mieszkańców. O tak niskiej pozycji zadecydowały pojedyncze punkty.
Polecany artykuł:
Stolica Pomorza to najbardziej przyjazne z miast w zestawieniu dla właścicieli samochodów elektrycznych. Dobrze rozbudowana sieć punków ładowania jest sukcesywnie rozwijana o kolejne stanowiska, co pozwoliło na zachowanie pozycji lidera w tej kategorii. Jednak utrzymanie auta w Gdańsku okazuje się kosztowne. Właściciele samochodów muszą liczyć się z najwyższymi w zestawieniu średnimi stawkami za ubezpieczenie OC oraz mało preferencyjnym cennikiem usług wulkanizacyjnych. Ceny paliw także wypadają nie najlepiej
– czytamy w uzasadnieniu rankingu. Bolączką gdańszczan od wielu lat są również strefy płatnego parkowania, co potwierdziły tegoroczne wyniki Rankingu. Najwyższa średnia opłata godzinowa i opłaty obowiązujące również w weekendy wpłynęły na końcową punktację.
Gdynia zaś po zeszłorocznym awansie spada w Rankingu miast przyjaznych kierowcom, plasując się na przedostatnim miejscu w grupie miast poniżej 300 tys. mieszkańców. Tym razem wyprzedziła wyłącznie Rzeszów.
Pomimo nie najlepszej pozycji, trzeba wyróżnić Gdynię za stosunkowo niskie ceny paliw – w tej kategorii miasto zdeklasowało konkurencję, zdobywając komplet punktów. Użytkownikom strefy płatnego parkowania oferowany jest wybór abonamentów, a przyjezdni mogą skorzystać z dwóch parkingów typu Park n Go. Ile kosztuje parking w Gdyni? Za pozostawienie auta na godzinę zapłacimy średnio 5,43 zł
– napisano. Gdyńscy kierowcy muszą zaś słono zapłacić nie tylko za ubezpieczenie OC, ale także wymianę opon. Gdynia, będąca częścią aglomeracji trójmiejskiej i popularnym kurortem turystycznym, nie może się też poszczycić płynnością jazdy. Osiągane średnie prędkości są niskie, w szczególności poza centrum. Duże zagęszczenie ruchu negatywnie wpływa też na bezpieczeństwo – liczba kolizji jest wysoka i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku.