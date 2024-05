i Autor: pixabay

Uwodził 13-latkę

Obrzydliwe treści na telefonie 56-latka! "Działał w warunkach recydywy"

Zofia Dąbrowska | PAP 15:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Miał w swoim telefonie, i to niejednym, obrzydliwą pornografię dziecięcą, a do tego korespondował przez internet z 13-latką, namawiając ją do spotkania i wysyłając jej swoje nagie zdjęcia. 56-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Lęborka. Okazało się, że to nie pierwszy raz, gdy jest łapany na takich czynach.