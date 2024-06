To cud, że nikt nie zginął! Zderzenie z autobusem miejskim i dachowanie w Gdańsku

To znana pisarka

Poważny wypadek w Gdańsku: Uderzyli w przydrożną lampę, sami wydostali się z auta

Pierwsze zdarzenie drogowe miało miejsce około północy. Samochód osobowy dachował po uderzeniu w lampę. Kierowy i pasażerce auta udało się samodzielnie opuścić pojazd. Nie wymagali oni pomocy ratowników medycznych. W tym przypadku działania będących na miejscu JRG 1 polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i neutralizacji zagrożenia ze strony uszkodzonych instalacji pojazdu.

Gdańsk: Uderzył w autobus miejski

W poniedziałek nad ranem policjanci odebrali zgłoszenie, że na skrzyżowaniu ulic Hallera i Zwycięstwa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu miejskiego. 30-letni obywatel Ukrainy kierujący samochodem marki Toyota Corolla, jadąc al. Zwycięstwa na wysokości skrzyżowania z al. Hallera, nie zastosował się do sygnalizatora, który nadawał sygnał czerwony i zderzył się z jadącym z jego prawej strony ulicą Hallera i wykonującym manewr skrętu w lewo, w kierunku ul. Błędnik autobusem komunikacji miejskiej. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał kierujący toyotą i dwie pasażerki tego pojazdu. Osoby te zostały przewiezione do szpitala na dalsze badania. Kierujący byli trzeźwi. Dalszy ciąg tekstu znajduje się pod galerią.

Z uwagi na podejrzenie, że 30-latek kierujący toyotą może być pod wpływem narkotyków, pobrano od niego krew na obecność środków odurzających w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

- informuje podinsp. Magdalena Ciska, rzecznik prasowy KMP w Gdańsku

Na miejscu zdarzenia wykonano wszystkie czynności potrzebne do późniejszej rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia jego przyczyn. Policjanci sporządzili dokumentację fotograficzną, sprawdzili teren pod kątem obecności kamer monitoringu, wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, szkic sytuacyjny oraz ustalili świadków tego zdarzenia.