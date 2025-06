Spis treści

Otwarto pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

Długo wyczekiwane otwarcie nowej trasy stało się faktem. Już od środy 18 czerwca kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka Obwodnicy Metropolitalnej (OMT) pomiędzy Chwaszczynem a Żukowem. To początek dużej zmiany dla Trójmiasta i okolicznych miejscowości – nowa droga ma nie tylko przyspieszyć przejazdy, ale przede wszystkim znacząco odciążyć dotychczasową trasę S6.

OMT już gotowa. Oficjalne otwarcie 18 czerwca

Pierwszy oddany do użytku fragment OMT ma 16 kilometrów długości i łączy Chwaszczyno z węzłem Żukowo. Oficjalne otwarcie drogi zaplanowano na godzinę 10:00, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz lokalnych władz.

Trasa została zaprojektowana z myślą o odciążeniu zakorkowanej dotąd Obwodnicy Trójmiasta (S6). Jak szacują drogowcy, ruch na starej trasie może zmniejszyć się nawet o 30 procent. Dzięki temu podróże wokół aglomeracji gdańskiej mają być nie tylko szybsze, ale i bezpieczniejsze.

Ułatwienie dla kierowców z Gdyni i Gdańska

Nowa droga będzie ułatwiała życie kierowcom, szczególnie tym podróżującym na trasie Gdynia–Kościerzyna. Dzięki otwartemu odcinkowi można bowiem ominąć korki w Żukowie, które przez lata były zmorą kierowców. Osoby jadące z Gdańska również odczują różnicę – przejazd przez newralgiczne, zatłoczone ronda w Żukowie ma być teraz znacznie płynniejszy.

Na pełne otwarcie całej Obwodnicy Metropolitalnej trzeba będzie poczekać do końca 2025 roku. Wtedy dostępny będzie również odcinek między Żukowem a węzłem Gdańsk-Południe, co wydłuży trasę do 32 kilometrów. Cała inwestycja ma fundamentalne znaczenie dla poprawy przepustowości dróg w regionie i usprawnienia komunikacji na Pomorzu.

OMT – nowy kręgosłup drogowy Trójmiasta kosztował miliardy

Budowa OMT kosztowała 2,89 miliarda złotych, jednak zarówno mieszkańcy, jak i eksperci branży transportowej nie mają wątpliwości – to pieniądze dobrze zainwestowane. Wraz z rozbudową sieci dróg ekspresowych i modernizacją istniejącej infrastruktury, Obwodnica Metropolitalna ma szansę stać się kluczowym elementem transportu regionalnego. Nowa trasa to realna odpowiedź na potrzeby rosnącej liczby mieszkańców Pomorza i intensywnie rozwijającej się sieci komunikacyjnej regionu.