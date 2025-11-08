Odkryj jedno z najrzadszych imion w Polsce, które od 2016 roku nadano zaledwie dwóm noworodkom.

To imię pochodzenia łacińskiego oznacza "miłośnika Boga" i ma bogatą historię.

Sprawdź, ile osób w Polsce nosi to wyjątkowe imię i dowiedz się, jacy sławni ludzie je posiadali.

Niejednokrotnie już wspominaliśmy, że imiona to nie tylko słowa, którymi się przedstawiamy, bowiem niosą ze sobą historię, znaczenie i kulturę. Od wieków wybór imienia dla dziecka był czymś więcej niż formalnością - miał wyrażać nadzieje rodziców, ich wiarę, wartości lub po prostu zachwyt nad brzmieniem. W Polsce spotykamy zarówno imiona zakorzenione w tradycji, jak i te inspirowane obcymi językami czy literaturą. Niektóre z nich noszą tysiące osób, inne zaledwie garstka, ale każde z nich kryje w sobie niepowtarzalną opowieść.

Oryginalne imiona dla chłopców

Wybierając imię dla chłopca, rodzice coraz częściej szukają czegoś niebanalnego - imienia, które wyróżni dziecko, a jednocześnie będzie miało ciekawe brzmienie lub znaczenie. Obok klasyków, takich jak Jan, Aleksander czy Michał, pojawiają się więc coraz śmielej imiona rzadkie i oryginalne: Leo, Nolan, Eliot, Noe, a nawet Kai czy Enzo. Takie inspiracje płyną z różnych stron świata - z języków romańskich, nordyckich, hebrajskich czy celtyckich. Wśród tych nieoczywistych wyborów można znaleźć imię wyjątkowo rzadkie, a zarazem piękne w swojej symbolice, które od 2000 roku zostało użyte w naszym kraju tylko 4 razy! Mowa o imieniu Amadeo - jego pochodzenia i znaczenie zaskakuje.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Imię Amadeo - pochodzenie i znaczenie

Imię Amadeo ma pochodzenie łacińskie i wywodzi się od słów amare (kochać) i Deus (Bóg), co razem oznacza "ten, który kocha Boga" lub "miłośnik Boga". Jest to wariant imienia Amadeusz (łac. Amadeus), znanego m.in. dzięki kompozytorowi Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi.

Amadeo występuje głównie w krajach romańskich, zwłaszcza we Włoszech i Hiszpanii, gdzie funkcjonuje jako naturalna forma imienia Amadeusz. W Polsce pojawia się niezwykle rzadko, co nadaje mu wyjątkowo oryginalny i elegancki charakter. Popularnością w naszym kraju cieszy się bardziej imię Amadeusz - w tym przypadku nadań jest o wiele więcej.

Amadeusz - imię noszą w Polsce 3 835 osoby

Amadeo - imię noszą w Polsce 23 osoby.

Znane osoby o imieniu Amadeo

Imię Amadeo, choć dziś rzadkie, w historii nosiło je wielu ludzi o silnych osobowościach i twórczym duchu – co dobrze współgra z jego szlachetnym, duchowym znaczeniem. Oto kilka znanych osób noszących imię Amadeo:

Amadeo Modigliani (1884-1920) - włoski malarz i rzeźbiarz, jeden z najważniejszych artystów początku XX wieku.

(1884-1920) - włoski malarz i rzeźbiarz, jeden z najważniejszych artystów początku XX wieku. Amadeo Giannini (1870-1949) - amerykański bankier włoskiego pochodzenia, założyciel Bank of America, jednego z największych banków świata.

(1870-1949) - amerykański bankier włoskiego pochodzenia, założyciel Bank of America, jednego z największych banków świata. Amadeo Bordiga (1889-1970) - włoski polityk, teoretyk marksizmu i współzałożyciel Włoskiej Partii Komunistycznej.

(1889-1970) - włoski polityk, teoretyk marksizmu i współzałożyciel Włoskiej Partii Komunistycznej. Amadeo Carrizo (1926-2020) - argentyński piłkarz.