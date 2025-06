Od kiedy można się kąpać w jeziorze? Bańka ciepła nad Polską zmienia zasady gry

Ostatni weekend przyniósł rekordowo wysokie temperatury niemal w całym kraju, co sprawiło, że wielu Polaków ruszyło w stronę jezior i kąpielisk. W sieci gwałtownie wzrosło zainteresowanie pytaniem, czy można już bezpiecznie korzystać z kąpieli w naturalnych akwenach. Jakie są więc aktualne warunki? Czy woda nadaje się do pływania i czy kąpieliska są już oficjalnie otwarte? Sprawdziliśmy to.