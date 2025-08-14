W Czyczkowach pod Chojnicami doszło do tragicznego wypadku na polu.

60-letni operator kombajnu śmiertelnie potrącił swojego 29-letniego syna podczas cofania maszyny.

Kierowca był trzeźwy, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii rodzinnej?

Śmiertelny wypadek na polu pod Chojnicami. Prowadzący kombajn potrącił syna

29-letni mężczyzna zginął w wypadku na polu w miejscowości Czyczkowy pod Chojnicami. Policjanci otrzymali w tej sprawie zgłoszenie we wtorek, 12 sierpnia, po godz. 20, ustalając na miejscu wstępny przebieg zdarzenia. Okazało się, że 60-latek siedzący za kierownicą kombajnu nie zachował szczególnej ostrożności, cofając pojazdem, i potrącił stojącego z tyłu syna, którego po prostu nie zauważył.

- Niestety jego życia nie udało się uratować. Mundurowi pracowali na miejscu zdarzenia, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków - przekazała "Super Expressowi" asp. Aleksandra Drobińska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Jak dodaje kobieta, kierujący kombajnem był trzeźwy. W tej sprawie wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Chojnicach.