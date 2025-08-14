Ojciec potrącił kombajnem syna! 29-latek nie żyje. Tragedia na polu pod Chojnicami [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-14 11:20

60-latek prowadzący kombajn śmiertelnie potrącił swojego syna na polu w miejscowości Czyczkowy pod Chojnicami. Według wstępnych informacji policji mężczyzna cofał pojazdem, ale nie zachował szczególnej ostrożności, nie zauważając 29-latka, który stał z tyłu. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Sprawę wypadku, do którego doszło we wtorek, 12 sierpnia, w godzinach wieczornych wyjaśnia policja.

  • W Czyczkowach pod Chojnicami doszło do tragicznego wypadku na polu.
  • 60-letni operator kombajnu śmiertelnie potrącił swojego 29-letniego syna podczas cofania maszyny.
  • Kierowca był trzeźwy, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.
  • Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii rodzinnej?

Śmiertelny wypadek na polu pod Chojnicami. Prowadzący kombajn potrącił syna

29-letni mężczyzna zginął w wypadku na polu w miejscowości Czyczkowy pod Chojnicami. Policjanci otrzymali w tej sprawie zgłoszenie we wtorek, 12 sierpnia, po godz. 20, ustalając na miejscu wstępny przebieg zdarzenia. Okazało się, że 60-latek siedzący za kierownicą kombajnu nie zachował szczególnej ostrożności, cofając pojazdem, i potrącił stojącego z tyłu syna, którego po prostu nie zauważył.

- Niestety jego życia nie udało się uratować. Mundurowi pracowali na miejscu zdarzenia, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków - przekazała "Super Expressowi" asp. Aleksandra Drobińska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Jak dodaje kobieta, kierujący kombajnem był trzeźwy. W tej sprawie wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Chojnicach.

Wypadek na os. Zgody w Krakowie

Polecany artykuł:

28-latek huknął w tył ciężarówki! Mężczyzna nie żyje. Makabryczny wypadek pod Ł…
Super Express Google News
Śmiertelny wypadek na polu pod Chojnicami. Ojciec potrącił kombajnem 29-letniego syna [ZDJĘCIA]
5 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMBAJN
POLICJA CHOJNICE
WYPADEK