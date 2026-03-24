Opuszczenie mszy świętej grzechem? Ksiądz rozwiał wątpliwości. "Złamanie przykazania"

Msza święta w kościele katolickim

Msza święta to najważniejsze nabożeństwo w kościele katolickim, będące centralnym elementem życia religijnego wiernych. Dla wielu osób udział w niej to nie tylko obowiązek, ale także chwila modlitwy, refleksji i duchowego umocnienia. Najczęściej msze święte odprawiane są w niedziele oraz w dni świąteczne, które w kalendarzu liturgicznym mają szczególne znaczenie. Wierni mogą uczestniczyć w nich także w dni powszednie, choć to właśnie niedziela - jako dzień poświęcony Bogu - ma wyjątkowy charakter. Co więc w sytuacji gdy nie uda nam się dotrzeć do kościoła tego dnia?

Czy można nie iść na niedzielną mszę?

Kwestia obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę od lat budzi emocje. Dla wielu osób to oczywisty element praktyki religijnej, inni jednak zastanawiają się, czy każda nieobecność jest równoznaczna z naruszeniem zasad wiary. Jakiś czas temu pewna internautka zapytała więc ks. Sebastiana Picura wprost, czy brak udziału w nabożeństwie - wynikający wyłącznie z braku chęci - można uznać za grzech, mimo że uważa się za osobę wierzącą.

Duchowny, do którego skierowano pytanie, nie pozostawił miejsca na różne interpretacje. W swojej odpowiedzi przypomniał obowiązujące w Kościele zasady, podkreślając, że udział w niedzielnej mszy jest jednym z podstawowych zobowiązań wiernych. Wskazał, że świadoma rezygnacja bez ważnego powodu oznacza złamanie jednego z przykazań kościelnych.

Tak, jest to złamanie pierwszego Przykazania Kościelnego. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych - poinformował na TikToku ks. Sebastian Picur.

Tych grzechów ksiądz nie jest w stanie przebaczyć

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że nie każdy grzech można odpuścić w konfesjonale. Są bowiem takie przewinienia, z których "tłumaczyć" się trzeba np. biskupowi. O jakich konkretnie sytuacjach mowa? O tym dowiecie się z naszego poprzedniego artykułu: Zwykły ksiądz nie ma prawa do udzielania rozgrzeszenia. Tych przewinień nie odpuści.