Opuszczenie mszy świętej grzechem? Ksiądz rozwiał wątpliwości. "Złamanie przykazania"

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-24 19:28

Czy opuszczenie niedzielnej mszy zawsze oznacza grzech? To pytanie wraca regularnie wśród wiernych i – jak się okazuje – coraz częściej trafia także do internetu. Jedna z internautek postanowiła rozwiać swoje wątpliwości i zwróciła się z tym dylematem do znanego duchownego działającego w mediach społecznościowych. Jego odpowiedź była krótka i konkretna.

Msza święta

i

Autor: Fotokon/ Shutterstock
Super Express Google News

Msza święta w kościele katolickim

Msza święta to najważniejsze nabożeństwo w kościele katolickim, będące centralnym elementem życia religijnego wiernych. Dla wielu osób udział w niej to nie tylko obowiązek, ale także chwila modlitwy, refleksji i duchowego umocnienia. Najczęściej msze święte odprawiane są w niedziele oraz w dni świąteczne, które w kalendarzu liturgicznym mają szczególne znaczenie. Wierni mogą uczestniczyć w nich także w dni powszednie, choć to właśnie niedziela - jako dzień poświęcony Bogu - ma wyjątkowy charakter. Co więc w sytuacji gdy nie uda nam się dotrzeć do kościoła tego dnia?

Czy można nie iść na niedzielną mszę?

Kwestia obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę od lat budzi emocje. Dla wielu osób to oczywisty element praktyki religijnej, inni jednak zastanawiają się, czy każda nieobecność jest równoznaczna z naruszeniem zasad wiary. Jakiś czas temu pewna internautka zapytała więc ks. Sebastiana Picura wprost, czy brak udziału w nabożeństwie - wynikający wyłącznie z braku chęci - można uznać za grzech, mimo że uważa się za osobę wierzącą.

Duchowny, do którego skierowano pytanie, nie pozostawił miejsca na różne interpretacje. W swojej odpowiedzi przypomniał obowiązujące w Kościele zasady, podkreślając, że udział w niedzielnej mszy jest jednym z podstawowych zobowiązań wiernych. Wskazał, że świadoma rezygnacja bez ważnego powodu oznacza złamanie jednego z przykazań kościelnych.

Tak, jest to złamanie pierwszego Przykazania Kościelnego. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych - poinformował na TikToku ks. Sebastian Picur.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSZA ŚWIĘTA
SEBASTIAN PICUR
KSIĄDZ