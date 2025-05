Zobacz!

Opuszczony rosyjski statek w porcie w Gdyni. Wiadomo, co się stanie z "Khatangą"

Rosyjski tankowiec "Khatanga", a właśc. Хатанга, który od ośmiu lat cumuje w Porcie Gdynia, jest w pełni przygotowany do opuszczenia portu. Jednostka, która nie nadaje się do samodzielnej żeglugi, czeka na niezbędną dokumentację ze strony duńskiej, aby móc wyruszyć w dalszą drogę. Co dalej z wrakiem opuszczonego, rosyjskiego statku? Decyzja została już podjęta.