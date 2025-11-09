Ostrzeżenie dla czterech województw! To wydarzy się wieczorem i w nocy

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w północno-wschodniej Polsce. Widzialność spadnie poniżej 200 metrów

To nie koniec mglistych wieczorów, nocy i poranków! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmują północno-wschodnią część kraju i obowiązują od niedzieli od godziny 20:00 do poniedziałku do godziny 9:00. Według prognoz, na objętych nimi obszarach widzialność może spaść miejscami poniżej 200 metrów. Cztery regiony objęte ostrzeżeniem w najświeższym komunikacie IMGW to: wschodnia część województwa pomorskiego, północ Mazowsza, województwo podlaskie, całe województwo warmińsko-mazurskie.

ZOBACZ TEŻ: Trąba powietrzna nad Śląskiem! Żywioł przeraża i zachwyca jednocześnie. Zobacz nagranie!

"Kolejnej nocy, tam gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność"

Synoptycy przewidują, że w tych regionach kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność – gęsta mgła znacząco ograniczy widoczność na drogach, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 procent. Dodatkowo w ciągu dnia prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą pogłębić trudne warunki na drogach. „W niedzielę również będzie pochmurno. Słabe opady deszczu wystąpią na wschodzie i południu kraju. Kolejnej nocy, tam gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów” – zapowiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW.

To kontynuacja wcześniejszych alertów, które dotyczyły między innymi zachodniej części Warmii i Mazur, północy województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także południowych części świętokrzyskiego i wschodnich rejonów śląskiego. Gęste mgły pojawiały się również na Pomorzu, w Małopolsce oraz w województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie zjawisk meteorologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne. IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas jazdy nocą i o świcie.

Sonda Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW? TAK NIE

👉 Sprawdź, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach!Czy listopad przyniesie słońce, czy raczej mgły i chłód?🎥 Nowa prognoza pogody dla Polski już na kanale!Link : https://t.co/tfIa0b44Uo#pogoda #Polska #listopad2025 pic.twitter.com/dSU5oLKexY— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 8, 2025

Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie