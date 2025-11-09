Ostrzeżenie dla czterech województw! To wydarzy się wieczorem i w nocy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-11-09 12:54

Dziś wieczorem lub w najbliższą noc będziesz jechał samochodem? Uważaj, bo na drogach w niektórych częściach kraju będzie niebezpiecznie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kontynuacje ostrzeżeń I stopnia przed gęstą mgłą, tym razem dla 4 województw. Mgła będzie ograniczała widoczność do około dwustu metrów. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Gęsta mgła spowije Polskę

i

Autor: KoolShooters/ Pexels.com

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w północno-wschodniej Polsce. Widzialność spadnie poniżej 200 metrów

To nie koniec mglistych wieczorów, nocy i poranków! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmują północno-wschodnią część kraju i obowiązują od niedzieli od godziny 20:00 do poniedziałku do godziny 9:00. Według prognoz, na objętych nimi obszarach widzialność może spaść miejscami poniżej 200 metrów. Cztery regiony objęte ostrzeżeniem w najświeższym komunikacie IMGW to: wschodnia część województwa pomorskiego, północ Mazowsza, województwo podlaskie, całe województwo warmińsko-mazurskie.

ZOBACZ TEŻ: Trąba powietrzna nad Śląskiem! Żywioł przeraża i zachwyca jednocześnie. Zobacz nagranie!

"Kolejnej nocy, tam gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność"

Synoptycy przewidują, że w tych regionach kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność – gęsta mgła znacząco ograniczy widoczność na drogach, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 80 procent. Dodatkowo w ciągu dnia prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą pogłębić trudne warunki na drogach. „W niedzielę również będzie pochmurno. Słabe opady deszczu wystąpią na wschodzie i południu kraju. Kolejnej nocy, tam gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów” – zapowiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW.

To kontynuacja wcześniejszych alertów, które dotyczyły między innymi zachodniej części Warmii i Mazur, północy województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także południowych części świętokrzyskiego i wschodnich rejonów śląskiego. Gęste mgły pojawiały się również na Pomorzu, w Małopolsce oraz w województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie zjawisk meteorologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne. IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas jazdy nocą i o świcie.

Super Express Google News
Sonda
Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW?
Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę?
Potężne utrudnienia dla kierowców w Warszawie. Zaraz się zacznie! Tędy nie przejedziesz do końca roku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MGŁA
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ