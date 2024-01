Oszustwo przy wynajmie mieszkań! Możesz nie zobaczyć pieniędzy i zostać na ulicy

Oszuści wynajmują mieszkania i kwatery, które nie istnieją! Ferie to czas żniw dla naciągaczy. W Trójmieście zatrzymano już 24-letniego oszusta wynajmującego fikcyjne mieszkanie

Czas ferii zimowych to żniwa dla właścicieli kwater, domków nad morzem czy mieszkań na krótkoterminowy wynajem w Trójmieście. Jednak także oszuści nie śpią i już zacierają ręce z myślą o rozpoczynającym się wypoczynku w pierwszych kilku województwach w Polsce. Coraz popularniejsza metoda naciągaczy sprawia, że Polacy mogą zostać bez miejsca noclegowego podczas rodzinnego wypadu i znaleźć się na ulicy. Policjanci z Trójmiasta aresztowali niedawno jednego takiego oszusta. Jak nie dać się nabrać? Co zrobił zatrzymany w Sopocie 24-latek? Otóż mężczyzna ten dał w internecie ogłoszenie o rzekomym wynajmie mieszkania w Sopocie. Na ofertę skusiła się mieszkanka Zduńskiej Woli i wpłaciła kilkaset złotych zaliczki. Gdy przyjechała na miejsce, pod podanym adresem nie było żadnego mieszkania na wynajem. Pieniądze przepadły, ogłoszeniodawca przestał odbierać telefony...

24-latek skazany na osiem miesięcy więzienia trafił za kraty. Jak nie dać się nabrać? Jak nie paść ofiarą oszustów wynajmujących fikcyjne kwatery i mieszkania?

Kobieta nie odpuściła oszustowi i zgłosiła sprawę na policję. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, by zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) spędzić 8 miesięcy w więzieniu. 24-latek został zatrzymany w Sopocie. "Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli 24-letni sopocianin ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo polegające na wystawieniu fikcyjnego ogłoszenia o wynajmie mieszkania w Gdańsku i uzyskania kilkuset złotych, które wpłaciła pokrzywdzona jako zaliczkę za wynajem" - powiedziała PAP oficer prasowa sopockiej policji podkom. Lucyna Rekowska. Jak dodała, nie był to pierwszy raz, gdy 24-latek oszukiwał "na fikcyjne kwatery". Jak nie dać się nabrać? Sprawdzać opinie wystawiane przez klientów danemu miejscu noclegowemu, oglądać je na mapach Google, korzystać ze sprawdzonych portali ogłoszeniowych i oglądać zdjęcia mieszkania czy kwatery na wynajem w sieci, stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec wyjątkowo niskich cen.

Sonda Kiedy wypadają ferie w Twoim województwie? I termin II termin III termin IV termin

QUIZ. Czy umiesz rozpoznawać kolory? Te pytania mogą zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Jaki to kolor? Pistacjowy Czerwień faluńska Magenta Dalej