To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska ofiarą zamachu

Czwarta rocznica śmierci Pawła Adamowicza przypada w sobotę, 14 stycznia, ale obchody wydarzenia rozpoczną się już dzień wcześniej. W niedzielę, 13 stycznia, 2019 r. prezydent Gdańska świętował razem z innymi osobami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdy doszło do zamachu na jego życie, o który oskarżono Stefana W. 27-latek dostał się na scenę i trzykrotnie ugodził nożem Adamowicza, powodując u niego rozległe obrażenia ciała. Samorządowiec, po wcześniejszej reanimacji, trafił w ciężkim stanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł kilkugodzinną operację. Następnego dnia, tj. w poniedziałek, 14 stycznia, zmarł w wieku 53 lat. Zbrodnia stała się przyczynkiem do organizacji w całej Polsce marszów, z jednej strony upamiętniających zabitego polityka, a z drugiej potępiających przemoc. Ponadto prezydent Andrzej Duda ogłosił 18-19 stycznia dniami żałoby narodowej. Uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza odbyły się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

- Paweł uczył mnie być dumną z tego, że jestem gdańszczanką - powiedziała wtedy Aleksandra Dulkiewicz, ówczesna zastępczyni tragicznie zmarłego samorządowca.

Program obchodów 4. rocznicy śmierci Pawła Adamowicza

Kobieta sama jest dziś prezydentką Gdańska i zachęca do wzięcia udział w uroczystościach poświęconych czwartej rocznicy śmierci Adamowicza. Rozpoczynają się one w piątek, 13 stycznia, i potrwają do najbliższej niedzieli włącznie. Jak wygląda program obchodów?

13 stycznia | piątek:

12:00 | biblioteka ECSO głoszenie laureata II edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza transmisja: www.gdansk.pl

19:00 | okolice Złotej Bramy Złożenie kwiatów na płycie upamiętniającej miejsce zamachu

19:30 | Bazylika Mariacka Modlitwa międzywyznaniowa i złożenie kwiatów przy grobie prezydenta Pawła Adamowicza

14 stycznia | sobota:

16:30 | Dwór Artusa - Muzeum Gdańska Promocja albumu pt. „Cisza/Silence. Fotoreporterzy prezydentowi Gdańska”

18:00 | Bazylika Mariacka Msza święta w intencji śp. Pawła Adamowicza

15 stycznia | niedziela:

18:00 | ogród zimowy ECS Wieczór dla przyjaciela – wykład o nadziei prof. Bogdana de Barbaro oraz rozmowa z Sylwią Gregorczyk-Abram, Bożeną Grzywaczewską i Piotrem Jaconiem transmisja: www.gdansk.pl

"Pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa"

Przy okazji obchodów rocznicy śmierci prezydenta Gdańska Dulkiewicz nie zapomina, ile zrobił on dla lokalnego samorządu.

- Pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa. To, jak wygląda dziś Gdańsk, to w dużej mierze jego zasługa. Tym bardziej zachęcam, abyśmy na wspomnienie tragicznego dnia zamachu i kolejnych dni żałoby zatrzymali się na chwilę i pomyśleli o rzeczach ważnych dla naszej wspólnoty - mówi Aleksandra Dulkiewicz.

Proces Stefana W. dobiega końca

W cieniu uroczystości przed sądem w Gdańsku toczy się proces Stefana W., oskarżonego o zabicie Pawła Adamowicza. Jak informuje Eska.pl, w poniedziałek, 9 stycznia, odbyła się 24. rozprawa, w czasie której przesłuchano m.in. Zbigniewa Ś. Były kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego operował prezydenta Gdańska tuż po zamachu.

- Sprawca zadał ciosy bardzo precyzyjnie, godząc w lewe podżebrze nożem skierowanym ku górze. Wydaje mi się, że mógł wiedzieć, w jaki sposób i jakim ostrzem zadać śmiertelną ranę - zeznał emerytowany lekarz, którego cytuje Eska.pl.

Zamknięcie przewodu procesowego i mowy końcowe zaplanowano na 13 marca.

Stefan W. czeka na wdowę po prezydencie Adamowiczu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.