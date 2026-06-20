Pamiętasz te osoby? To oni wygrali milion! Co robią dziś?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-20 10:15

Przez ponad dwie dekady emisji program "Milionerzy" pozostaje jednym z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Tysiące uczestników próbowało swoich sił w walce o główną nagrodę, jednak tylko nielicznym udało się odpowiedzieć poprawnie na pytanie warte milion złotych. Kim były te osoby?

"Milionerzy" - fenomen polskiej telewizji

Polska wersja teleturnieju zadebiutowała w 1999 roku jako lokalna odsłona światowego formatu "Who Wants to Be a Millionaire?". Zasady są proste: uczestnik odpowiada na kolejne pytania o rosnącym stopniu trudności, wykorzystując koła ratunkowe. Tylko ci, którzy wykażą się wyjątkową wiedzą i odpornością na stres, mają szansę dotrzeć do finałowego pytania za milion złotych.

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Kto zdobył milion w "Milionerach"?

Okazuje się, że główną nagordę, czyli milion złotych w programie zdobyła tylko garstka osób. Pierwszy szczęściarz zrobił to w 2010 roku i był nim mieszkaniec Szczecina Krzysztof Wójcik. Jak tak ogromna suma zmieniła jego życie? 

Na pewno wygrana miała wpływ na moje decyzje życiowe. Mogłem spokojnie myśleć o przyszłości. Wiedząc, że jest jakieś zabezpieczenie, mogłem planować to, co chcę zrobić, a nie to, co muszę zrobić. Mogłem spokojnie poczekać na fajną pracę, w której jestem do dziś. Mogłem pokazać sobie, żonie i córce świat, zwiedzając go trochę. Na pewno mogłem zrobić więcej. Część poszła na mieszkanie i bardzo dużo pieniędzy przeznaczyłem na podróże. To była najlepsza inwestycja! - mówił w rozmowie z portalem Plejada.

Kim byli kolejni zwycięzcy? Całą listę milionerów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To oni wygrali milion w "Milionerach"

Kadr ze studia teleturnieju Milionerzy z charakterystycznym logo programu na telebimie, pustymi fotelami dla gracza i prowadzącego oraz zarysem publiczności. O fenomenie programu w Polsacie, jego historii i zwycięzcach, którzy wygrali milion, przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 9

Czy milion w "Milionerach" wciąż robi takie wrażenie jak kiedyś?

Coraz częściej pojawiają się głosy, że główna nagroda w "Milionerach" powinna zostać zwiększona. Choć milion złotych nadal pozostaje kwotą, o której marzy większość uczestników, to ekonomiści i komentatorzy zwracają uwagę, że od debiutu programu w 1999 roku siła nabywcza tej sumy znacząco spadła. Według wielu osób teleturniej powinien więc dostosować wysokość głównej nagrody do współczesnych realiów, tak aby tytułowy "milioner" nadal kojarzył się z równie spektakularnym sukcesem finansowym jak na początku istnienia programu.

QUIZ z teleturnieju "Milionerzy". Czy wygrałbyś 1 milion złotych? Odpowiedz poprawnie na ostatnie pytanie
Pytanie 1 z 10
Jakiego koloru i gdzie ma wytatuowane serce smerf Osiłek?
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