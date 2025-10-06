Kiedy pełnia w październiku 2025?

Kiedy będzie pełnia księżyca w październiku? To pytanie w ostatnim czasie zadaje sobie mnóstwo Polek i Polaków. Okazuje się, że już niebawem, bowiem 7 października 2025 roku niebo rozświetli niebywały superksiężyc. Co ciekawe, zjawisko to zbiegnie się z początkiem sezonu na deszcze meteorów, więc to jedna z tych nocy, gdy warto odłożyć telefon, wyjść na zewnątrz i spojrzeć w górę.

Superpełnia księżyca październik 2025

Październikowa pełnia, znana jako Pełnia Żniwiarzy, będzie miała w tym roku wyjątkowy charakter. To właśnie wtedy księżyc znajdzie się w perygeum, czyli najbliższym punkcie swojej orbity względem Ziemi – około 360 tysięcy kilometrów od nas. Dzięki temu jego tarcza wyda się większa, jaśniejsza i bardziej złocista niż zwykle.

Tak gigantycznego księżyca nie było od dawna! Jego kolor i blask szokuje

Czy w październiku 2025 roku będzie pełnia księżyca: gdzie oglądać?

Pełnię księżyca najlepiej oglądać z miejsc, gdzie nie dociera światło miejskich latarni i reklam. Im ciemniejsze niebo, tym lepiej widać szczegóły na tarczy księżyca – jego kratery, morza i delikatne cienie. Najlepsze warunki do obserwacji znajdziesz:

poza miastem – na otwartych przestrzeniach, łąkach, polach lub nad jeziorem,

na wzgórzach i w górach, gdzie powietrze jest czystsze i niebo bardziej przejrzyste,

nad morzem, zwłaszcza przy czystym horyzoncie – wschodzący Księżyc wygląda wtedy wyjątkowo efektownie.

Deszcz meteorów – kosmiczne show na niebie

To jednak nie koniec atrakcji. Październik to jeden z najbardziej widowiskowych miesięcy dla obserwatorów nocnego nieba. Oprócz superpełni, już od początku miesiąca aktywne będą Orionidy – szybkie i jasne meteory, które osiągną maksimum z 21 na 22 października. Ich źródłem jest słynna kometa Halleya, a ich smugi potrafią przecinać niebo nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny