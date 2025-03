Pierwsza Komunia Święta 2025. Koniec z kopertami? Hitem są "komunijne boxy"!

Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu dziecka i jego rodziny, które zazwyczaj odbywa się w maju. Termin ten zbliża się więc wielkimi krokami, a producenci gadżetów i dodatków komunijnych prześcigają się już w pomysłach na prezenty. W ubiegłym roku hitem były m.in. plastikowe koperty, w tym roku natomiast pojawiła się całkiem nowa propozycja - "komunijne boxy".

Oryginalne pamiątki komunijne. Koperty są już passé?

"Komunijne boxy" to nietypowe, ozdobne pudełeczka, które po otwarciu ukazują cztery rozkładane ścianki. Na każdej z nich znajdują się elementy nawiązujące do sakramentu pierwszej komunii świętej - symbole religijne, imię dziecka, dedykacja oraz data wydarzenia. W centralnej części boxu umieszczone jest mniejsze pudełko, w którym można schować zwinięte banknoty. Producenci owej nowości na rynku promują ją nie tylko jako praktyczny sposób na wręczenie pieniędzy, ale także wyjątkową pamiątkę.

Wielu zastanawia się ile kosztuje tak oryginalna pamiątka komunijna - okazuje się, że to spory wydatek! "Komunijny box" to koszt od 100 do 150 zł, co wywołuje podzielone opinie. Część osób uważa, że gotówkę lepiej przekazać w klasycznej formie, inni z kolei doceniają oryginalność takiego prezentu, uważając go za efektowny i trwały.

Pierwsza Komunia Święta w czasach PRL-u. Zobacz, jak to kiedyś wyglądało

