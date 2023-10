- Policjanci odebrali zgłoszenie, że na al. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach nieznany sprawca zaatakował drugiego mężczyznę nożem, a następnie uciekł - podała we wtorek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Funkcjonariuszka dodała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 19. - 61-letni pokrzywdzony został zabrany do szpitala. Podczas czynności kryminalni zatrzymali do tej sprawy 46-letniego obywatela Rumunii, który był pijany i miał w organizmie 2 promile alkoholu - wyjaśniła policjantka.

Sprawca napaści został przewieziony do policyjnego aresztu. Natomiast pokrzywdzony, po zaopatrzeniu medycznym, opuścił szpital. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Policjanci wyjaśniają wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].