To był pracowity weekend dla policjantów z województwa pomorskiego. Nieprzyjemna aura sprawiła, że kierowcy mieli sporo problemów. Akurat w tym przypadku śliska droga była jednym z kilku czynników, którzy doprowadził do dachowania auta na Nożyno - Kleszczyniec. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór (25 listopada 2023). - Jak przekazali świadkowie, pomogli wyjść z pojazdu mężczyźnie, a gdy zaczęli wzywać służby, ten zaczął być agresywny i uciekł z miejsca pobliskim polem. Po tej informacji funkcjonariusze natychmiast zaczęli penetrację pobliskiego terenu. Nagle zauważyli człowieka, który na widok radiowozu zaczął biec - informuje st. sierż. Dawid Łaszcz, oficer prasowy KPP Bytów.

- Policjanci ruszyli w pieszy pościg za mężczyzną i zatrzymali go. Wyczuwalny był od niego zapach alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Ledwo utrzymywał się na nogach. Po chwili rozmowy przyznał mundurowym, że to on kierował pojazdem, lecz z uwagi na śliską nawierzchnię stracił panowanie i dachował. Okazało się, że ma on w organizmie ponad 2 promile alkoholu - dodaje policjant z Bytowa.

Mężczyzna trafił do policyjnej jednostki, gdzie wykonano kolejne badania trzeźwości. O dalszym losie 51-latka zdecyduje sąd. Grozi mu nawet do 3 lat więzienia. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drogach. W najbliższych dniach pogoda nie będzie nam ułatwiała zadania. Wymagana jest maksymalna koncentracja. Pod żadnym pozorem nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

.....................................................................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].