Pilne, polscy żołnierze zostali ranni. „Doszło do przedwczesnego wybuchu”

Do groźnego incydentu doszło na pomorskim poligonie podczas ćwiczeń z ostrą amunicją. – Dzisiaj, ok. godz. 12.00, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych Strzepcz doszło do wypadku, w wyniku którego 4 żołnierzy Wojsk Specjalnych zostało niegroźnie poszkodowanych. W trakcie szkolenia z użyciem moździerza doszło do przedwczesnego wybuchu amunicji – czytamy w oficjalnej informacji opublikowanej przez Dowództwo Generalne RSZ.

Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Nie znamy szczegółów na temat ich stanu zdrowia ani obrażeń, jakie odnieśli.

Strzepcz, to wieś kaszubska, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia. Wieś leży na Pojezierzu Kaszubskim, na północnym skraju kompleksu Lasów Mirachowskich i nad jeziorem Strzepcz.

